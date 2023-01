Ministra da Agricultura admite rever apoios aos combustíveis para o setor

Maria do Céu Antunes, ministra da Agricultura © PA/MARTIN DIVISEK

Dinheiro Vivo 29 Janeiro, 2023 • 12:47

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, admite rever o apoio de 40 milhões para custos com combustíveis para o setor se as condições piorarem. Admitimos rever essa situação", disse a governante ao programa Conversa Capital do Negócios e Antena 1. A ajuda abrange atualmente 145 mil agricultores.



"O Governo está absolutamente consciente de que tem de fazer um acompanhamento de todas estas situações para, a todo o tempo, poder tomar as melhores medidas", sublinhou Maria do Céu Antunes.

A ministra adiantou ainda que está em avaliação um eventual acesso à tarifa regulada por parte dos agricultores. "É algo que já estivemos a estudar com a secretaria de Estado da Energia. Vamos voltar a falar sobre esta matéria, nomeadamente com a nova secretária de Estado, que agora tutela essa pasta", disse.