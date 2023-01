Ministra da Agricultura diz que o seu cargo está sempre à disposição de Costa

Maria do Céu Antunes, ministra da Agricultura © PA/MARTIN DIVISEK

A ministra da Agricultura considera não existirem razões para demitir-se do cargo, na sequência da polémica que envolveu a sua secretária de Estado - que esteve no Governo apenas por um dia depois de ter vindo a público o arresto das suas contas, devido à investigação que visa o seu marido.

Em entrevista ao Negócios, Maria do Céu Antunes explica que perguntou a Carla Alves sobre a possibilidade de existir alguma situação que a impedisse de exercer o cargo, ao que lhe terá sido respondido negativamente. Por este motivo, a ministra declara ter a consciência de ter feito o seu melhor. E acrescenta - recordando a sua vida pública - que o seu cargo está sempre à disposição do primeiro-ministro.

Questionada sobre as críticas que recebe por parte dos agricultores - a CAP já a apelidou de incompetente - Maria do Céu Antunes recusa devolver as palavras duras e garante que "tomar iniciativa, haja também vontade lá da CAP".

E afirma não perceber quando a Confederação dos Agricultores Portugueses declara que falta executar 24% do programa de desenvolvimento rural, uma vez que "a CAP tem lugar no órgão de concertação para a execução dos fundos". A governante que da sua parte o diálogo com a confederação não se esgotou e acrescenta que os apoios para fazer face à seca foram pagos em setembro passado, para além do acréscimo de um apoio extraordinário ao diminuir o ISP no gasóleo.

"E pagámos em dezembro 22 milhões de euros a 99 mil agricultores, e estamos neste momento já com o decreto-lei pronto - nós e Finanças - para podermos fazer o mesmo às mais de 350 cooperativas agrícolas que vão também poder utilizar estes 10 cêntimos por litro face a 2021", garante.