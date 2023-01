Maria do Céu Antunes, ministra da Agricultura foi informada por Carla Alves © PA/MARTIN DIVISEK

Dinheiro Vivo 06 Janeiro, 2023 • 09:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A ministra da Agricultura sabia da situação das contas arrestadas da sua, agora, ex-secretária de Estado. A notícia é avançada pelo jornal Público (acesso pago), que declara que Carla Alves informou Maria do Céu Antunes, antes da sua tomada de posse como secretária de Estado da Agricultura.

O Público afirma ter confrontado a ministra com esta informação, tendo inclusivamente perguntado se Maria do Céu Antunes teria dado a conhecer o caso a António Costa. Do ministério da Agricultura aquele órgão de comunicação recebeu a indicação de que não haveria mais comentários sobre o tema.

Da parte do gabinete do primeiro-ministro - questionado sobre se António Costa tinha tido conhecimento da situação da ex-secretária de Estado, antes de propor o seu nome para o cargo ao presidente da República - o Público não teve qualquer resposta até ao final do dia de quinta-feira.

Já à noite e à saída do ministério da Agricultura, Maria do Céu Antunes foi questionada pela SIC Notícias, tendo respondido que "está tudo dito", remetendo-se depois ao silêncio quando interpelada sobre o conhecimento prévio da situação das contas arrestadas. Finalmente - e depois da insistência da jornalista - afirmou que "o que tinha a dizer já disse em sede própria".

Na tarde de quinta-feira e em declaração enviada ao Correio da Manhã, o ministério da Agricultura afirmou que "a secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves, não é visada em qualquer processo-crime" e que "nenhum processo judicial relativo ao seu marido, Américo Pereira, sugere qualquer tipo de envolvimento da secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves".