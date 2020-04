Ministra da Cultura vai à AR discutir impactos na cultura e comunicação social

A Ministra da Cultura, Graça Fonseca, vai na próxima quarta-feira ser ouvida no Parlamento sobre qual a resposta da tutela para mitigar o impacto da pandemia do Covid-19 no sector da cultura e da comunicação social. A audição, com carácter de urgência, foi pedida pelo PAN. Sector dos Media já fez chegar um conjunto de propostas para apoio ao sector, mas aguarda ainda uma resposta do Governo.

“Os eventuais apoios a estes setores não têm sido assegurados de forma suficiente pelo Governo e, quanto aos que existem, importa saber quais são, como serão implementados e quem deles beneficiará”, diz Cristina

Rodrigues, deputada do PAN, citada em nota de imprensa.

Graça Fonseca vai ser ouvida, por videoconferência a 15 de abril às 15h30 na Comissão de Cultura e Comunicação, na

sequência do requerimento do PAN – Pessoas-Animais-Natureza. O partido “pretende com esta audição, requerida com caráter de urgência, uma resposta por parte da tutela quanto aos impactes resultantes do surto de Covid-19 nos setores da Cultura e da Comunicação Social”.

O grupo parlamentar “pretende ainda encetar o debate sobre a criação de apoios concretos aos dois setores, tendo em conta a sua realidade já estruturalmente fragilizada, a qual se viu subitamente agravada com o surto da Covid-19.”