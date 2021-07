Ministra da Presidência, INE e conselho de estatística censuram atrasos de Ana Mendes Godinho

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, intervém na sessão de apresentação das medidas de apoio ao emprego e às empresas aprovadas em Conselho de Ministros © MIGUEL A. LOPES/LUSA

A presidente e o vice-presidente do Instituto Nacional de Estatística (INE), a ministra da presidência, Mariana Vieira da Silva, e Francisco Lima, respetivamente, que lideram o Conselho Nacional de Estatística (CSE), juntamente com os restantes membros do plenário do CSE, criticam a tutela de Ana Mendes Godinho, a ministra do Trabalho, por causa de falhas e atrasos que estarão a prejudicar a qualidade das atuais estatísticas do mercado de trabalho em Portugal.

Mas, ao mesmo tempo, estes altos responsáveis reconhecem, em todo o caso, que a falta de continuidade que afeta a disponibilização de estatísticas atuais estará a acontecer porque há trabalhos em curso no sentido de melhorar as mesmas.

No primeiro comunicado que faz este ano, divulgado segunda-feira (19 de julho de 2021), o plenário do Conselho Superior de Estatística, o órgão do Estado que orienta e coordena o Sistema Estatístico Nacional e que é composto por Mariana Vieira da Silva (presidente do CSE), Francisco Lima (vice-presidente), INE, Banco de Portugal, parceiros sociais e entidades e personalidades da sociedade civil e científica, diz que vê com "preocupação" o "adiamento da divulgação e/ou eventual suspensão do Relatório Único da responsabilidade do Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social [GEP/MTSSS]".

A situação é delicada porque este documento é "a única fonte de dados para a produção e análise de múltiplas dimensões estatísticas de acompanhamento da evolução do mercado de trabalho em Portugal", diz o CSE.

Ainda assim, o CSE diz que "tomou nota e valorizou o trabalho de modernização deste instrumento que está a ser realizado pelo GEP/MTSSS em articulação com o INE".

Este mesmo conselho também diz que está preocupado com o "eventual adiamento da divulgação da informação associada à Informação Empresarial Simplificada (IES) pelo seu impacto em diversas estatísticas oficiais na área das empresas e das contas nacionais".

Dito isto, o CSE deixa um aviso: diz que "espera que sejam superados os obstáculos de modo que o Sistema Estatístico Nacional continue a dispor destas fontes de informação, essenciais às estatísticas oficiais e que têm sido apontadas como casos de sucesso a nível nacional e europeu".

O mesmo conselho faz ainda uma recomendação no sentido de envolver mais os privados para ter acesso a outras fontes de dados que completem as estatísticas produzidas oficialmente em Portugal.

O CSE pede "a continuação dos esforços no acesso a dados administrativos e a outras fontes alternativas de dados, designadamente as privadas, adequadas para utilização com finalidade estatística" e que "seja colmatada a insuficiência de recursos humanos, em número e adequação de competências" no âmbito da produção estatística nacional.

(atualizado 17h25)