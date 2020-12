Ministra da Saúde confirma chegada da segunda remessa de vacinas para a covid-19

A ministra da Saúde Marta Temido segura um frasco do primeiro lote das vacinas contra a Covid-19 que chegou hoje a Portugal, ficando guardado numas instalações no concelho de Montemor-o-Velho, nos arredores de Coimbra, 26 de dezembro de 2020. Escoltada por forças de segurança, a viatura que transposta as vacinas, duas caixas que no total pesam 41 quilogramas, entrou no perímetro da unidade de armazenamento cerca das 09:45. A campanha de vacinação contra a Covid-19 arranca no domingo em Portugal, à semelhança de outros países da União Europeia, a vacina é facultativa, gratuita e universal, sendo assegurada pelo SNS. JOSÉ COELHO/LUSA

© LUSA