Ministro da Economia considera Hotel Turismo da Guarda "uma das joias" para o setor

O ministro da Economia e Mar, António Costa Silva (C), conversa com Sérgio Costa (E), presidente da Câmara Municipal da Guarda, e com Nuno Fazenda, secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, durante a apresentação do modelo de recuperação do Hotel Turismo da Guarda, 20 de janeiro de 2023. MIGUEL PEREIRA DA SILVA/LUSA © LUSA

Dinheiro Vivo/Lusa 20 Janeiro, 2023 • 19:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro da Economia, António Costa Silva, considerou esta sexta-feira que o Hotel Turismo da Guarda, que vai ser integrado na rede de Pousadas de Portugal para reabilitação e exploração, é "uma das joias" para o desenvolvimento do turismo.

"O Hotel de Turismo da Guarda é uma das joias da arquitetura portuguesa. É uma das joias da arquitetura que foi desenvolvida em termos da infraestrutura para as Pousadas, para o desenvolvimento do turismo, para a atração da atividade turística", declarou.

António Costa Silva falava hoje, na Guarda, na cerimónia de assinatura de um memorando entre a Enatur e o Turismo de Portugal e de apresentação do modelo para reabilitação do Hotel Turismo, que vai ser integrado na rede de Pousadas de Portugal.

"E eu penso que nós temos hoje perante nós o dever de honrar e de transfigurar o projeto [do hotel, que o arquiteto Vasco Regaleira deixou, que foi concebido em 1936, que existe há 75 anos, que serviu múltiplas gerações na Guarda e no país", disse.

O governante acrescentou que o hotel "é um repositório de histórias, de encontro, de discussões, de definição de políticas e ele, com certeza, vai formatar isso para o futuro" e funcionar como um "dínamo de atração dos turistas".

Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal da Guarda, Sérgio Costa, disse que o dia de hoje "é o início de um caminho longo", cujo desafio final será abrir as portas do hotel ao público "até ao final do ano de 2025".

"Temos a absoluta certeza e a confiança de que o Hotel Turismo será um investimento de futuro e de sucesso, mais que garantido", disse.

E acrescentou: "A Guarda é porta de entrada para a serra da Estrela e da nossa vizinha Espanha. Turisticamente possuímos um enorme potencial que começou finalmente a alavancar com os Passadiços do Mondego, com a monumentalidade do seu vale, cuja beleza e grandiosidade, atrai milhares de turistas de Portugal e do mundo".

Sérgio Costa sublinhou, ainda, que os Trilhos do Noeme e a futura rede de museus temáticos, entre outros projetos que a autarquia está a implementar, "serão polos de atração que irão proporcionar experiências únicas e inesquecíveis", aos turistas que visitarem o território.

Na sessão, a ministra do Trabalho e da Solidariedade Social, Ana Mendes Godinho, referiu que a integração do Hotel Turismo na rede de Pousadas de Portugal é "a melhor solução" para o imóvel.

A governante também lembrou que quando desempenhou as funções de secretária de Estado do Turismo, o hotel da Guarda foi um dos imóveis que inspirou o Governo a construir o Programa Revive.

Por sua vez, o secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda, referiu que com o passo hoje dado, o Governo está a concretizar um projeto "muito importante para a Guarda" e para a região da serra da Estrela.

Rui Mota, presidente do Conselho de Administração da ENATUR, considerou que a solução é a melhor para a requalificação do imóvel e Teresa Monteiro, vice-presidente do Turismo de Portugal, sublinhou que com a integração nas Pousadas de Portugal, a unidade hoteleira "vai ganhar escala".

O edifício do Hotel Turismo da Guarda foi vendido em 2010, pela Câmara Municipal, então liderada pelo autarca socialista Joaquim Valente, ao Turismo de Portugal, por 3,5 milhões de euros, para ser recuperado e transformado em hotel de charme, com escola de hotelaria, mas o projeto não saiu do papel e o imóvel está de portas fechadas e a degradar-se.

O hotel, inaugurado na década de 1940, foi a primeira unidade hoteleira da cidade mais alta do país.