Ministro das Finanças acusa PSD de "brincar com o fogo" com o Novo Banco

O ministro de Estado e das Finanças, João Leão, discursa durante o debate parlamentar de discussão na generalidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), na Assembleia da República, em Lisboa, 28 de outubro de 2020 © TIAGO PETINGA/LUSA

O ministro das Finanças acredita que ao impedir a transferência de 476 milhões de euros do Fundo de Resolução para o Novo Banco está a violar a Lei de Enquadramento Orçamental e de "brincar com o fogo".

"Como pode o PSD querer colocar em causa a estabilidade do sistema financeiro?" questionou João Leão, acusando o maior partido da oposição de "querer brincar com o fogo", garantindo que "tudo faremos para que ninguém se queime neste processo" e acusando a bancada social-democrata de "parecer envergonhada" ao ter viabilizado a proposta do Bloco de Esquerda.

O titular das Finanças acusou a bancada social-democrata de "colocar em causa a estabilidade e a credibilidade do país"

O ministro da Finanças está convencido de que a proposta aprovada "viola a Lei de Enquadramento Orçamental" que obriga o Estado a assumir os compromissos. O Estado honrará como sempre os seus compromissos. Nisso estamos de consciência tranquila", afirmou.

Portagens

Antes ainda, o ministro das Finanças falou da proposta do PSD para a redução das portagens nas antigas SCUT que foi viabilizada com os votos a favor do Bloco, do PCP, do PEV, do PSD e do CDS, apenas com os votos contra do PS e da Iniciativa Liberal.

Dirigindo-se à bancada social-democrata, João Leão citou declarações de Rui Rio de há uns anos. "Era preciso pôr o utilizador a pagar ou então aumentar os impostos. Quem passa nas estradas, paga", afirmou o ministro.

"O mesmo PSD vem agora propor a redução das portagens. O PSD já deve estar a preparar um plano de aumento de 1,5 mil milhões de euros de impostos... para compensar a perda de receita", atirou o governante.