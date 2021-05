Ministro das Finanças: "Esperamos que, em dois anos, a economia cresça mais de 9%"

João Leão, ministro das Finanças © EPA

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) reviu em alta as previsões de crescimento da economia nacional. O ministro das Finanças nota que esta instituição era a "mais pessimista" e agora "aproxima-se muito das previsões do governo".

Nas estimativas divulgadas nesta segunda-feira, 31 de maio, a instituição prevê que Portugal cresça 3,7% em 2021 (estimava 1,7% em dezembro). Em 2022, a OCDE aponta para um crescimento económico de 4,9%.

"Estamos numa fase - e os diferentes indicadores confirmam - de viragem, de forte recuperação, e estamos mesmo convencidos que os números que apresentámos agora no Programa de Estabilidade podem ser superados. Temos uma previsão de crescimento de 4% para este ano, a viragem e recuperação da economia portuguesa está a ser de tal forma robusta que ainda podemos superar este valor", disse João Leão aos jornalistas após a apresentação pública do IVAucher, nesta segunda-feira.

"Para o ano, estamos confiantes que vamos continuar a recuperar. Esperamos que, em dois anos - entre 2021 e 2022 - a economia portuguesa cresça mais de 9%. É algo que não acontece há várias décadas", acrescentou.

Também nesta segunda-feira, o INE revelou que o produto interno bruto (PIB) português registou uma queda de mais de 5% no primeiro trimestre. João Leão, instado a comentar, assinalou que "os dados do primeiro trimestre confirmam aquilo que já se sabia: que no primeiro trimestre a economia portuguesa tinha sido muito atingida porque foi um confinamento muito rigoroso, mas bem-sucedido no controla da pandemia".

"O que todas as instituições têm feito, e como a OCDE hoje efetua, apesar desse primeiro trimestre, é estarem a rever em alta as estimativas para o ano. Estima-se um crescimento pela OCDE já próximo do governo. O governo estima 4% e a OCDE tem próximo de 4%. Mas o que tem acontecido é que depois deste primeiro trimestre muito exigente temos, neste segundo trimestre, sinais muito positivos de viragem, de recuperação, e é isso que está a levar o governo a considerar que ainda pode bater as estimativas que tinha colocado no programa de estabilidade", acrescentou o ministro das Finanças.

No passado dia 21 de maio, o governante, em entrevista à Lusa, tinha já apontado que o PIB português poderá crescer até 1 ponto percentual acima dos 4% esperados, devido a uma mudança "muito rápida" das condições económicas.

"É um crescimento relativamente superior, pode ir até quase um ponto acima do que temos previsto, mas ainda é um bocado cedo", disse João Leão.