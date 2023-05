Ministro das Infraestruturas nega ter pressionado a Comissão de Vencimentos da TAP

Ministro das Infraestruturas, João Galamba MANUEL DE ALMEIDA/LUSA © LUSA

O ministro das Infraestruturas negou, esta quarta-feira, 18, qualquer envolvimento na demissão do presidente da Comissão de Vencimentos da TAP.

"Nego categoricamente que tenha havido qualquer pressão, qualquer contacto do ministério. Se interferimos, se pressionámos, nego categoricamente que o ministério o tenha feito", garantiu João Galamba na Comissão Parlamentar de Inquérito à tutela política da gestão da TAP (CPI).

Em resposta ao deputado do PCP, Bruno Dias, o ministro, que desmentiu as informações divulgadas na comunicação social durante esta tarde, adiantou que a demissão de Tiago Aires Mateus foi formalizada de madrugada, pelas 03h00, através de um email. "Falámos com a TAP e obviamente que a tutela setorial e financeira analisarão a situação e tomaremos as medidas necessárias para repor o quórum na Comissão de Vencimentos", indicou.

A revista Sábado noticiou que os motivos para Tiago Aires Mateus ter batido com a porta estão relacionados com discordâncias sobre o salário do novo CEO da companhia aérea, Luís Rodrigues, que está fixado em 420 mil euros brutos anuais, sem prémios.

A publicação adianta que o ministério das Infraestruturas terá alegadamente pressionado o presidente da Comissão de Vencimentos para alterar o parecer que fixa a remuneração do sucessor de Christine Ourmières-Widener, depois de Luís Rodrigues ter mostrado descontentamento com o vencimento auferido, inferior à da gestora francesa.

O salário de Ourmières-Widener, que entrou na TAP em junho de 2021, estava definido em 530 mil euros anuais, montante ao qual acrescia um subsídio de alojamento no valor de 30 mil euros, além de outros benefícios como seguros e telemóvel, mais um bónus de performance, que poderia chegar aos três milhões de euros.

A revista adianta que o salário do novo gestor da empresa pública foi calculado tendo como referência o montante recebido por Fernando Pinto na altura em que o Estado era o único acionista da companhia aérea.

João Galamba está esta tarde a ser ouvido na CPI, no seguimento das polémicas sobre a reunião preparatória com o grupo parlamentar do PS e com a ex-CEO da TAP, a 17 de janeiro, um dia antes da audição da gestora francesa na Comissão de Economia. O ministro terá ainda de esclarecer os acontecimentos que levaram à exoneração do seu ex-adjunto, Frederico Pinheiro, que esteve ontem na CPI, no mesmo dia em que também foi inquirida a chefe de gabinete de Galamba, Eugénia Correia.