Ministro do Ambiente em Bruxelas na quarta-feira para pedir renovação do mecanismo ibérico

Teresa Ribera estará com Duarte Cordeiro © EPA

Dinheiro Vivo/Lusa 17 Janeiro, 2023 • 17:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, e a homóloga espanhola deslocam-se na quarta-feira a Bruxelas para submissão do pedido de renovação do mecanismo ibérico para limitar o preço do gás para produção de eletricidade.

Fonte europeia anunciou que Duarte Cordeiro e a ministra espanhola com a pasta da Energia, Teresa Ribera, têm uma reunião na Comissão Europeia, em Bruxelas (Bélgica), que terá início pelas 11:30 locais (10:30 em Lisboa).

Ainda não há informação sobre declarações no final da reunião.

Esta terça-feira Duarte Cordeiro anunciou, durante uma audição na Assembleia da República, que o mecanismo europeu permitiu uma redução de 20% no preço da eletricidade, desde a entrada em vigor até ao final de 2022, e gerou um benefício de cerca de 489 milhões de euros.

No dia 9 de janeiro, Teresa Ribera anunciou que Espanha ia solicitar o prolongamento até ao final de 2024 do mecanismo para limitar o preço do gás adquirido para produção de eletricidade em Portugal e Espanha.

Madrid vai apresentar o pedido para "extensão da exceção ibérica além de maio de 2023, enquanto durar esta crise", sustentou na altura a ministra espanhola, entrevista à televisão espanhola Antena 3.

"Gostaríamos que [o preço máximo do gás para gerar eletricidade] ficasse no valor mais baixo possível, 45 ou 50 euros o megawatt por hora, e que se possa prolongar até pelo menos o final de 2024", acrescentou.

Na quinta-feira, o primeiro-ministro português, António Costa, vai jantar em Bruxelas com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

A última vez que Costa e von der Leyen se encontraram foi na reunião do Conselho Europeu de dezembro, onde o primeiro-ministro português defendeu a renovação, a partir de maio, do mecanismo ibérico.