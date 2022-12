Ministro do Ambiente: "Os preços da energia vão pesar menos na carteira dos portugueses em 2023"

Duarte Cordeiro, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentar © TIAGO PETINGA/LUSA

O ministro do Ambiente acredita que no próximo ano os preços da energia vão ser inferiores aos valores alcançados em 2022, ano em que dispararam para máximos impulsionados pela guerra. E, no que toca à eletricidade, está confiante que a maioria dos comercializadores vão atualizar as tarifas abaixo do valor da inflação.

"Se 2022 foi marcado por aumentos significativos acima da inflação - e que puxaram para cima o índice de preços-, o que esperamos em 2023 é que puxem para baixo o valor da inflação", referiu o governante durante a conferência de imprensa que decorreu esta quinta-feira.

Duarte Cordeiro relembrou que o aumento das tarifas de eletricidade anunciado pelo regulador é de 1,6%, abaixo da inflação de 4% prevista no Orçamento do Estado para 2023. E tendo em conta os anúncios já conhecidos da atualização de tarifários de várias comercializadoras, a tendência no mercado liberalizado será idêntica.

Aliás, no segmento de eletricidade, "há possibilidade de as famílias encontrarem propostas até mais baixas face ao mercado regulado", apontou o governante. Uma situação que não acontece no mercado do gás natural.

O ministro do Ambiente aproveitou ainda para sublinhar que a inversão da tendência de alta dos preços para 2023 "só é possível porque o Governo e o regulador injetora 4,5 milhões de euros no sistema elétrico para conter os preços da eletricidade, o maior valor de sempre do ponto de vista de injeção no mercado de eletricidade.

