Ministros da UE retomam trabalhos para acordo sobre pescas em 2023

Os ministros da Agricultura e Pescas da União Europeia (UE) retomam esta segunda-feira os trabalhos para chegarem a um acordo sobre os totais admissíveis de capturas (TAC) para 2023 e as quotas nacionais, uma negociação tradicionalmente prolongada.

A reunião do Conselho de Ministros da UE recomeçm com a apresentação de um primeiro texto de compromisso sobre as possibilidades de pesca a partir de janeiro, com base na proposta apresentada, no final de outubro, pela Comissão Europeia, e cuja negociação poderá arrastar-se pela madrugada de terça-feira

Esta reunião é ainda marcada pela apresentação de uma proposta por Portugal, Espanha e França, para o futuro estabelecimento de quotas plurianuais - de pelo menos três anos - para unidades populacionais que não se encontram em risco.

Este novo modelo de gestão seria primeiro testado em águas nacionais, não partilhadas com outros Estados-membros.