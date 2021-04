Ministros do Ambiente da UE debatem eficiência energética

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, intervém na conferência de imprensa de apresentação do Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais e de balanço do trabalho realizado na prevenção e no combate aos incêndio que decorreu no Palácio da Ajuda, em Lisboa, 16 de junho de 2020. ANTÓNIO COTRIM/LUSA © LUSA

Os ministros responsáveis pela pasta da Energia na União Europeia (UE) discutem esta quinta-feira a aplicação dos fundos europeus em eficiência energética, numa videoconferência presidida pelo ministro do Ambiente e da Ação Climática.

Segundo a presidência portuguesa do Conselho da UE, os ministros vão abordar na reunião "a aplicação dos fundos europeus em eficiência energética, nomeadamente na iniciativa 'Vaga de Renovação', que visa reabilitar os edifícios na Europa".

A iniciativa 'Vaga de Renovação', lançada pela Comissão Europeia em outubro de 2020, faz parte do Pacto Ecológico Europeu e visa tornar os edifícios mais ecológicos, criar emprego, melhorar as condições de vida e erradicar a pobreza energética, o que permitirá poupar energia e reduzir as emissões de gases com efeito de estufa.

"A estratégia de integração do sistema energético, em particular o papel da produção de energia descentralizada e a criação de comunidades de energias renováveis", vai estar também em discussão no encontro, presidido pelo ministro João Pedro Matos Fernandes e que conta com a participação da comissária europeia para a Energia, Kadri Simson.

Esta estratégia estabelece três objetivos para a transição para a energia verde na UE: um sistema energético mais circular, com foco na eficiência energética, através da iniciativa 'Vaga Renovação'; uma maior eletrificação direta dos setores de utilização final, privilegiando o uso da eletricidade e a expansão das energias solar e eólica; e a utilização de combustíveis limpos, como hidrogénio renovável e biocombustíveis e biogás sustentáveis, nos setores em que a eletrificação é difícil.

A videoconferência terá início às 08:00 (hora de Lisboa) e está prevista uma conferência de imprensa com o ministro do Ambiente e da Ação Climática e a comissária europeia pelas 12:15.