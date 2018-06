Minor converte Ecorkhotel em Tivoli Évora Ecoresort

O Tivoli Hotels & Resorts, detido pela Minor, está às portas de inaugurar o seu primeiro hotel em Évora, no Alentejo. O empreendimento, designado Tivoli Évora Ecoresort, vai nascer da renovação dos espaços do atual Ecorkhotel, Évora – Suites & Spa, e tem lançamento previsto para o segundo semestre deste ano.

O hotel, a três quilómetros do centro histórico, irá contar com 56 suítes ao longo da propriedade com 38 mil metros quadrados. O bloco central é constituído por um lobby bar e um restaurante inspirado na cozinha portuguesa contemporânea. Enquanto que, no primeiro piso, encontra-se uma piscina infinita com vista para a planície alentejana. Parte da renovação do hotel contempla ainda a construção, já em andamento, de uma villa exclusiva com nove quartos e uma piscina exterior privada.

Citado em comunicado, o vice-presidente de Operações e Desenvolvimento da Minor Hotels para a Europa e América do Sul, descreve o investimento como “um complemento perfeito” para a expansão do portfólio, constituído por 14 unidades em Portugal, no Brasil e no Qatar. “Representa a chegada a uma região onde o turismo tem crescido de forma sustentada”, salienta Marco Amaral.

A arquitetura da unidade, projeto turístico reconhecido pelo Responsible Tourism Insitute, visa estimular o máximo de eficiência energética. O bloco central, por exemplo, é revestido a cortiça, um material caraterístico da região alentejana. Mas há mais: é utilizada geotermia para aquecimento do edifício principal e painéis solares para o aquecimento das águas correntes e das piscinas.