ICNF diz que parecer sobre Montijo refletiu informação técnica

O Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), num esclarecimento enviado às redações sobre o parecer da instituição ao aeroporto do Montijo, diz que “o Conselho Diretivo do ICNF aprovou na integra as propostas dos técnicos e dirigentes intermédios”. A instituição sublinha que “não corresponde à verdade que o Conselho Diretivo do ICNF tenha alterado qualquer parecer técnico interno, assim como não corresponde à verdade que tenha sido tomada qualquer decisão sem que tenha sido suportada por informação técnica interna”.

O esclarecimento vem na sequência da notícia avançada este sábado pelo Expresso que teve acesso a notas internas do ICNF, em que técnicos da instituição indicavam à direção que o parecer deveria ser negativo, pelo impacto nas aves e Zona de Proteção Especial do Estuário do Tejo.

O semanário avança que apesar do parecer técnico contra a construção do aeroporto no Montijo, a direção do ICNF terá dado luz verde, com medidas de compensação e minimização.

O ICNF diz que “a decisão do Conselho Diretivo foi tomada com base exclusivamente no trabalho dos técnicos deste Instituto”, e que o parecer final emitido pela Comissão de Avaliação de Impacte Ambiental presidida pela APA integrou a totalidade das medidas propostas pelo ICNF”.