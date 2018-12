Minuto a minuto: Road to China – o futuro da relação económica com Portugal

Acompanhe minuto a minuto as principais intervenções na conferência “Road to China: Portugal-China, uma relação com futuro”, organizada pelo Dinheiro Vivo e que tem lugar no CCB esta segunda-feira. O encontro acontece no âmbito da visita do Presidente da China, Xi Jinping, a Portugal, esta terça e quarta-feira.

O debate será introduzido pelo ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, e destaca-se ainda a presença de Cai Run, Embaixador da China em Portugal, e Daniel Traça, Dean da Nova SBE.

A discussão é lançada sob o mote “Duas nações: um caminho: crescimento”, e contará com a moderação de Rosália Amorim, diretora do Dinheiro Vivo. A conversa vai contar com a participação de Luís Castro Henriques, presidente do Conselho de Administração da AICEP, Chris Lu, presidente da Comissão Executiva da Huawei, Jorge Magalhães Correia, presidente do Conselho de Administração da Fidelidade, e ainda Miguel Maya, da Comissão Executiva do Millennium BCP. Juntam-se ainda ao debate sobre o futuro das relações bilaterais entre Portugal e China, António Mexia, presidente da Comissão Executiva da EDP, Rodrigo Costa, presidente da Comissão Executiva da REN e Manuel Violas, Presidente do Conselho de Administração da Superbock Group.