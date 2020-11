Mirandela apoia comércio com 200 mil euros para descontos

Porto, 01/07/2020 - Reportagem na Rua Santa Catarina para saber que lojas fecharam e a opinião dos comerciantes. ( Ana Fonseca / Global Imagens ) © Ana Fonseca / Global Imagens

A Câmara de Mirandela está a apoiar o comércio tradicional com o financiamento de descontos nas compras de Natal, no âmbito da iniciativa Cartão Comércio, que vai na segunda edição, informou o município.

Até 31 de dezembro, quem fizer compras de valores entre dez e 250 euros terá um desconto de dez por cento nos estabelecimentos aderentes.

O município do distrito de Bragança suporta o custo do desconto com verbas disponibilizadas diretamente aos comércios que aderiram à iniciativa e com outros apoios num valor que já totaliza 200 mil euros, como informou a autarquia presidida por Júlia Rodrigues.

O número de aderentes, nesta segunda edição, representa "43% do total de 630 entidades comerciais elegíveis" no concelho e regista um aumento relativamente aos 214 estabelecimentos que aderiram à primeira edição da iniciativa.

O Cartão Comércio Mirandela foi lançado depois do confinamento geral na fase inicial da pandemia de covid-19 com o propósito de ajudar os negócios locais a retomarem a atividade depois várias semanas encerrados.

O município decidiu repetir a iniciativa para a época de natal e nas duas edições "já apoiou 478 comerciantes do concelho com uma verba de 300 euros cada" e um total de 143 mil euros, através do programa Cartão Comércio Mirandela, distribuídos pelas duas edições desta iniciativa.

Aos 143 mil euros disponibilizados diretamente aos empresários, somam-se 1.500 euros em prémios distribuídos aos consumidores detentores do Cartão Comércio e apoio logístico, como é o caso de sacos, dísticos, produção de cartões, entre outros.

O cartão oferece aos consumidores um conjunto de vantagens traduzidas em descontos ao nível do comércio local, "visando-se ainda com este projeto desenvolver uma relação de preferência entre o consumidor e o comércio tradicional", como explica a autarquia.

A Câmara Municipal de Mirandela anunciou ainda que prevê uma terceira edição do Cartão Comércio no primeiro trimestre de 2021.