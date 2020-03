Missão Continente doa bens a quem precisa

Foram toneladas de produtos de higiene, alimentos e equipamento de proteção individual. Para ajudar a quem está a ser mais afetado pela pandemia covid-19, a Missão Continente está a responder à medida aos pedidos de apoio que lhe chegam, distribuindo bens por dezenas de entidades em que se incluem hospitais, autarquias e instituições de solidariedade. O objetivo é chegar a quem está mais vulnerável, “mas também aos profissionais de saúde e forças de segurança, que continuam na linha da frente a lutar contra a covid-19”.

“Nesta fase de emergência nacional, a Missão Continente assegura que continuará a dar resposta aos pedidos de apoio que surjam”, sublinham os responsáveis do projeto, explicando que além destas novas solicitações a Missão Continente mantém “as habituais doações diárias de excedentes das suas lojas a mais de mil instituições de solidariedade social e apoio a animais” em todo o país.

Recorde-se que, em 2019, a Missão Continente doou um total de 12,3 milhões em excedentes alimentares, dos quais 8,5 milhões foram entregues a 1013 instituições e os restantes distribuídos internamente nas áreas sociais das lojas e entrepostos, numa lógica de reforçar ainda mais os laços com as comunidades onde está presente.

Também o Pingo Doce tem desenvolvido ações solidárias no contexto da pandemia, como o projeto ontem comunicado de rastreio rápido de covid-19, com um apoio financeiro de aproximadamente 30 mil euros, estimando-se que este equipamento inovador tenha capacidade para avaliar 240 pacientes por dia. “Decidimos apoiar este projeto inovador por acreditarmos que irá contribuir para uma melhor avaliação e acompanhamento dos doentes e, como tal, salvar vidas. A par de garantir o abastecimento de bens essenciais, o Pingo Doce tem como prioridade absoluta nesta altura de crise fazer o que estiver ao seu alcance para ajudar a minorar os profundos impactos negativos deste flagelo”, justificou Isabel Ferreira Pinto, diretora-geral do Pingo Doce. (Leia mais aqui)

O mesmo objetivo têm os responsáveis do grupo Sonae. “Neste momento, mais do que nunca, a Missão Continente quer estar com as famílias portuguesas, agradecendo a confiança depositada, ao longo de mais de três décadas.” Razão pela qual decidiu, neste momento excecional, alargar os apoios – que já chegaram a 12 hospitais de Lisboa (incluindo Santa Maria, São José, Pulido Valente, Capuchos, Santa Marta, Curry Cabral, Dona Estefânia, Santa Cruz, Egas Moniz, S. Francisco Xavier, Fernando da Fonseca e Maternidade Alfredo da Costa), quatro do Porto (S. João, Santo António, Maria Pia e Maternidade Júlio Dinis), à UCC Norton de Matos (Coimbra) e aos hospitais da Senhora da Oliveira (Guimarães), entre Douro e Vouga (Aveiro) e de Santarém, de Ovar.

Os apoios chegaram ainda à Proteção Civil de Lisboa, às Câmaras Municipais de Cascais e da Azambuja, à Junta de Freguesia de Carnide, à Cruz Vermelha Portuguesa, aos Centros de Apoio ao Sem Abrigo (Albufeira, Cascais, Coimbra, Faro, Paredes, Porto, Funchal e Setúbal) e à Comunidade Vida e Paz, entre outras.