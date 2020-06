Mo Ibrahim. FMI devia ajudar mais e prolongar o alívio da dívida

O bilionário sudanês e britânico Mo Ibrahim defendeu que o Fundo Monetário Internacional (FMI) deve alargar o período de alívio da dívida e aumentar o montante disponível para os países em dificuldades, usando os Direitos Especiais de Saque.

“Há muita boa vontade, mas onde está o dinheiro?”, questionou o bilionário conhecido pelo prémio que anualmente atribui sobre a Excelência na Liderança em África, defendendo que o FMI devia estender a moratória nos pagamentos da dívida por um ou dois anos e usar as reservas em moeda estrangeira.

“Estamos aqui todos à espera que o FMI use uma arma muito poderosa que tem, que são os Direitos Especiais de Saque (DES), e isso precisa de ser feito”, disse o milionário das telecomunicações, durante uma conferência virtual sobre investimentos organizada pela agência de informação financeira Bloomberg.

Os DES representam um instrumento financeiro que permite ao FMI aceder a reservas externas detidas pelo banco; em abril, foi proposto que o Fundo acedesse a esses 500 mil milhões de dólares, mais de 445 mil milhões de euros, mas a proposta foi detida pelo maior acionista do FMI, os Estados Unidos da América.

Já antes da propagação da pandemia, o Fundo tinha mostrado preocupação com os elevados níveis de dívida pública no continente africano, cujo rácio face ao PIB duplicou em cerca de metade das economias africanas no seguimento da crise do preço das matérias primas, a partir de 2014.

“O G20 ofereceu algum alívio mas isso é para a dívida pública e é realmente só por um ano, precisa de ser estendida por um ou dois anos; precisamos de mais apoio ao setor privado, que está extremamente pressionado e precisamos do setor privado porque são eles que geram empregos e é importante proteger os empregos”, disse o filantropo sudanês e britânico durante a conferência organizada pela Bloomberg.

Uma das principais razões que impede os países africanos de receberem mais apoio financeiro é a desordem na ordem global”, acrescentou Mo Ibrahim: “A ordem global infelizmente não está a funcionar bem, porque em vez de nos juntarmos enquanto comunidade global para enfrentar uma pandemia global, estamos a ver uma espécie de guerra de atiradores furtivos entre os grandes poderes e isso realmente não ajuda, porque não podem derrotar este vírus na Europa se não o derrotarmos em África”, concluiu.

As declarações de Mo Ibrahim surgem na mesma altura em que a Comissão Económica para África das Nações Unidas (UNECA) tem mantido reuniões com os ministros das Finanças africanos, na sequência da discussão pública que tem existido nos sobre como os governos podem honrar os compromissos e, ao mesmo tempo, investir na despesa necessária para conter a pandemia da covid-19.

A assunção do problema da dívida como uma questão central para os governos africanos ficou bem espelhada na preocupação que o FMI e o Banco Mundial dedicaram a esta questão durante os Encontros Anuais, que decorrem em abril em Washington, na quais disponibilizaram fundos e acordaram uma moratória no pagamento das dívidas dos países mais vulneráveis a estas instituições.

Em 15 de abril, também o G20, o grupo das 20 nações mais industrializadas, acertou uma suspensão de 20 mil milhões de dólares, cerca de 18,2 milhões de euros, em dívida bilateral para os países mais pobres, muitos dos quais africanos, até final do ano, desafiando os credores privados a juntarem-se à iniciativa.

Os credores privados apresentaram já em junho os termos de referência para a adesão dos países a um alívio nos pagamentos da dívida, que poderiam ser suspensos, mas não perdoados, e acumulavam juros, mas vários governos mostraram-se reticentes em aderir à iniciativa por medo de descidas nos ratings, que os afastariam dos mercados internacionais, necessários para financiar a reconstrução das economias depois da pandemia.

A Moody’s é a única das três maiores agências de notação financeira que considera que a adesão ao alívio da dívida bilateral aos países do G20 é motivo suficiente para colocar o rating desse país em revisão para uma descida, o que levou a secretária-geral da UNECA, Vera Swonge, a dizer que “nenhum país africano” vai falhar os pagamentos da dívida a credores comerciais e privados.

A UNECA, entre outras instituições, está a desenhar um plano que visa trocar a dívida soberana dos países por novos títulos concessionais que possam evitar que as verbas necessárias para combater a covid-19 sejam usadas para pagar aos credores.

Este mecanismo financeiro seria garantido por um banco multilateral com ‘rating’ de triplo A, o mais elevado, ou por um banco central, que converteria a dívida atual em títulos com maturidade mais alargada, beneficiando de cinco anos de isenção de pagamentos e cupões (pagamentos de juros) mais baixos, segundo a UNECA.

Já esta semana, a China disse que ia suspender os pagamentos de dívida dos países africanos, mas não concretizou a abrangência nem em termos de valor da dívida nem nos países incluídos nesta iniciativa.

O número de mortos em África devido à covid-19 subiu para 8.856, mais 238 nas últimas 24 horas, em cerca de 336 mil casos, segundo os dados mais recentes sobre a pandemia no continente.

A pandemia de covid-19 já provocou quase 479 mil mortos e infetou mais de 9,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.