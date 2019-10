Mobilidade. Secretário de Estado defende nova fiscalidade para elétricos

Na sua última intervenção enquanto secretário de Estado da Mobilidade, José Mendes disse em palco no segundo dia da edição de 2019 do Lisbon Mobi Summit Lisbon que é necessária uma “nova geração de políticas de fiscalidade para a mobilidade” mas que mantenha os mesmos níveis de receitas fiscais para o Estado cobrados aos veículos movidos a motores de combustão interna.

“É necessária uma nova fiscalidade para a mobilidade. Sabemos que hoje as receitas fiscais que resultam dos combustíveis ou da posse dos veículos pesam entre 6 e 12% na receita fiscal dos país. Não há nenhum governo nem ministro das Finanças – e hoje não está cá Mário Centeno, o nosso Ronaldo das Finanças – que não tema uma alteração muito substancial na forma de taxação, porque o seu dever é garantir que há receitas fiscais. O tema é muito sensível. Os modelos de taxação foram desenhados para as tecnologias do século passado. Hoje taxa-se a posse de veículo e os combustíveis gastos, ou seja há um preço associado ao carbono emitido. É importante mas insuficiente”, sublinhou o governante que a partir de amanhã transita para a pasta do Planeamento.

O secretário de Estado lembrou que “os veículos elétricos não têm cilindrada”, e logo aí percebe-se a desadequação dos atuais impostos. Por isso, os novos modelos de taxação têm de ser sensíveis a outros parâmetros, como as distâncias percorridas, a geografia (urbana ou rural), os períodos de condução, o congestionamento do tráfego e, acima de tudo, à forma de energia utilizada, que faz toda a diferença”.

E tudo isto tem de garantir “a mesma receita fiscal”, defende José Mendes, defendendo ainda que esta “nova fiscalidade para uma nova mobilidade tem de induzir e permitir escolhas que estejam alinhadas com o interesse coletivo”.