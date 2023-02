Moda vira-se para a bioeconomia e investe 138 milhões

Programa foi lançado em Matosinhos, no Modtíssimo. © Direitos reservados

Maria João Martins 20 Fevereiro, 2023

Do que falamos quando falamos de bioeconomia na indústria da moda? De um conceito bonito ou de algo muito real e tangível nas nossas vidas? Segundo explicou Muchaneta van Napel, diretora da Shape Innovate e professora convidada da University of Arts de Londres, que esteve esta semana na Exponor, no âmbito da Modtíssimo, salão da indústria têxtil e de moda portuguesa, falamos de uma realidade a exigir cuidados urgentes, já que, apesar de todos os alertas, a indústria da moda continua a ser um dos setores mais poluentes da economia mundial.

Van Napel falou no lançamento do programa beat by be@t, liderado pelo Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal (Citeve), no qual estão envolvidas 54 entidades apostadas em desenvolver a sustentabilidade da indústria da moda, da produção ao consumo. Apoiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência, a indústria têxtil vai investir 138 milhões de euros na bioeconomia, procurando a mudança de paradigma para o setor, e a criação de produtos de alto valor acrescentado a partir de recursos biológicos, em alternativa a matérias de origem fóssil.

O desafio é colocar empresas, universidades, centros tecnológicos e outras entidades a trabalhar em conjunto no desenvolvimento de novas matérias-primas, tecnologias e equipamentos de fabrico e processamento, bem como na capacitação de todos os stakeholders envolvidos. Isto sem esquecer a necessidade de apelar ao consumo responsável, já que, como Muchaneta van Napel frisou na sessão de lançamento, "nunca é demais esclarecer o público sobre o terrível custo ambiental da fast fashion."

Para capacitar o setor têxtil, o BCSD Portugal (Business Council for Sustainable Development), associação sem fins lucrativos que representa mais de 140 empresas nacionais em prol da transição para a sustentabilidade, elaborou um diagnóstico das necessidades formativas do setor e concebeu um plano de formação destinado aos profissionais da indústria e do retalho, focado nas áreas do Eco-Design, da Eco Engenharia e da Sustentabilidade. De resto, a aposta no futuro está assegurada. Neste programa estão envolvidas várias escolas e universidades, como a Escola Superior de Arte e Design de Matosinhos e as universidades de Aveiro, Nova de Lisboa e Católica.

Prevista está também a realização de um concurso destinado a designers de moda e engenheiros têxteis, para estimular a criatividade no âmbito da criação de soluções circulares, com base nos princípios da eco-engenharia e do eco-design. Até 31 de março, os participantes podem candidatar-se a uma de duas sessões de ideação, onde, durante dois dias e meio, irão ser encorajados a criar uma solução para os desafios lançados pela Tintex Textiles e pela Riopele Têxteis.

O programa termina com a apresentação de cinco projetos finalistas na edição de outubro da ModaLisboa, onde será selecionado um vencedor. O prémio final inclui a possibilidade de comercializar o produto ou coleção num ponto de venda internacional vocacionado para a circularidade, acesso a consultoria especializada, formações e eventos exclusivos do programa beat by be@t edição 2024 e ainda a presença em comitivas portuguesas e em feiras internacionais.