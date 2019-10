ModaPortugal arranca com campanha de promoção internacional

Zona Industrial é a designação da nova campanha, na rua a partir de 1 de outubro, e que pretende mostrar o interior das fabricas e afirmar Portugal como “parceiro de excelência na produção mundial de moda”. Representa um investimento de 350 mil euros até ao final do ano

Paris pode ser a capital da moda, mas muitos dos agentes e compradores internacionais nunca entraram numa fábrica. E se Paris não pode vir às fábricas portuguesas, são estas que se transferem para a ‘cidade-luz’ com a Zona Industrial, uma instalação de vídeo e fotografia que nos transporta para o interior de uma fábrica, com os seus sons, movimentos e dinâmicas. Um evento que decorreu esta segunda-feira à noite, em plena semana oficial do prêt-a-porter feminino, na galeria Nikki Diana Marquardt, no bairro Le Marais, um dos mais cosmopolitas e da moda de Paris, e que marcou a apresentação oficial da campanha editorial de promoção da moda nacional.

Calvelex, Paulo de Oliveira, Polopique, Riopele e Twintex são as cinco empresas de vestuário, fios e tecidos que se uniram para dar a conhecer o bem saber fazer da indústria nacional, de modo a afirmarem Portugal como “parceiro de excelência na produção mundial de moda”. Com a marca Zona Industrial, a campanha promocional foi filmada em cada uma destas unidades e arranca, a partir de hoje, com um plano de inserções publicitárias nas principais revistas do setor, com grande foco, também no marketing digital e nas redes sociais, bem como nos veículos de comunicação das principais feiras internacionais.

Promovida pelo CENIT – Centro de Inteligência Têxtil em parceria com a ANIVEC – Associação Nacional das Indústrias de Vestuário, Confecção e Moda, a Zona Industrial representa um investimento de 350 mil euros, até ao final do ano, cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Estará focada essencialmente nos mercados europeus, destino de 90% das exportações nacionais de vestuário, mas também nos Estados Unidos, grande aposta do setor.

Uma campanha que mostra a excelência tecnológica da indústria nacional e as suas preocupações ao nível da sustentabilidade. Até porque o consumidor cada vez mais quer saber de onde vem o que compra. “O nosso setor destaca-se pela liderança que exerce mundialmente em termos de sustentabilidade e investimentos que procuram a eficiência energética e o respeito pelo futuro do planeta”, destacam o CENIT e a ANIVEC, acrescentando: “Portugal possui uma rede de mais de cinco mil empresas, emprega mais de 120 mil trabalhadores na indústria de vestuário e moda, e oferece o menor lead time produtivo do mercado, além de garantir as melhores condições de produção no plano social e ambiental. Estes factos, associados à reconhecida qualidade, seriedade e fiabilidade no serviço prestado, complementados com a mais avançada tecnologia, posicionam a indústria da moda portuguesa como uma referência no mundo e no desenvolvimento social para o século XXI”.

*A jornalista viajou a convite do CENIT e da ANIVEC