MODTISSIMO reúne fileira têxtil no Porto para tentar “acelerar a retoma”

O salão têxtil MODTISSIMO apresenta na quarta e quinta-feira, no Porto, mais de 200 coleções numa 56.ª edição que atraiu 95% dos expositores do ano passado e que “aposta na tecnologia, sustentabilidade e reforçadas medidas de segurança”.

“Num ano atípico, o MODTISSIMO será o único salão têxtil de toda a Península Ibérica”, destaca a associação Selectiva Moda, salientando que, “perante o desafio da retoma, evento mantém o compromisso de levar as empresas portuguesas ao contacto com compradores nacionais e internacionais”.

Embora num “ambiente muito diferente do que é habitual”, o MODTISSIMO garante que “mantém o essencial da sua missão: reunir os vários setores da indústria têxtil portuguesa – das matérias-primas à moda e vestuário – e promover os contactos comerciais entre expositores e visitantes, nacionais e internacionais”.

“Este ano, será o único salão têxtil de toda a Península Ibérica, o que faz avolumar as expectativas de uma maior atenção dos mercados externos”, sustenta.

Citado num comunicado, o presidente executivo da Selectiva Moda, Manuel Serrão, destaca que o grande objetivo é “contribuir para um aumento da retoma do negócio”, de forma que “a indústria comece a recuperar”: “Com menos feiras no resto do mundo, estamos convencidos que uma feira nesta altura até pode ter um interesse especial”, afirma.

Na Alfândega do Porto, a 56.ª edição do MODTISSIMO receberá no primeiro dia a visita do secretário de Estado Adjunto e da Economia João Correia Neves, e, sob o tema “Linked”, apresentará um total de 200 coleções, com 95% dos expositores do ano passado a marcarem presença.

Entre as principais novidades do certame a organização destaca a nova edição do “Fórum Green Circle” que, focado na sustentabilidade, apresenta peças de moda, têxteis-lar, ‘workwear’ e s’portswear’ produzidas a partir de matérias-primas sustentáveis e desenhadas pelos principais ‘designers’ da moda nacional.

“Demonstrando que a produção responsável não é um entrave à criatividade, o “Green Circle” vai apresentar nesta edição mais de 30 artigos, um número recorde que demonstra a onda verde que atravessa o setor”, adianta.

Outro dos destaques será a nova edição do “iTechStyle Showcase”, apresentado como “o principal fórum de inovação da indústria têxtil portuguesa” e que divulga, duas vezes por ano, os projetos mais inovadores das empresas nacionais, desde a fiação ao vestuário, incluindo têxteis técnicos e acessórios.

O espaço “Between Parallels” irá, por sua vez, apresentar “uma nova associação, que reúne marcas e lojas especializadas em produtos sustentáveis e ‘made in’ Portugal, desde o vestuário ao calçado, passando pela joalharia, acessórios de moda e decoração de interiores”.

Nesta edição do MODTISSIMO estarão ainda expostas as obras finalistas do concurso fotográfico “Fashion People”, que este ano lançou o desafio “Be a Storyteller” a todos os participantes, dispondo ainda de um espaço dedicado ao cinema de moda, através do concurso “Fashion Film Festival”, cuja gala final está agendada para o próximo mês de outubro, em Guimarães.

Nesta edição do MODTISSIMO será lançada uma nova plataforma ‘online’ – modtissimo.com – destinada a “facilitar a experiência de visitantes e expositores” e onde estarão as respostas para as questões mais frequentes, assim como conteúdos exclusivos sobre o evento.

Na sequência das novas medidas de higiene e segurança impostas para conter a pandemia de covid-19, o evento terá o ‘check-in’ de visitantes ao ar livre, fluxos de circulação devidamente assinalados e doseadores de álcool gel disponíveis em cada stand, sendo obrigatório o uso de máscara.

O controlo de lotação será efetuado através de um processo digital permanente nas entradas e saídas, acrescendo a este protocolo a possibilidade de realização de testes serológicos, a um preço especial, ao abrigo de uma parceria estabelecida entre o MODTISSIMO e a consultora Wise HS.

Apresentando-se como “o maior salão têxtil português e o mais antigo de todo a Península Ibérica”, o MODTISSIMO tem duas edições anuais – em fevereiro no aeroporto do Porto e em setembro na Alfândega do Porto – e reúne toda a fileira têxtil portuguesa, desde produtores de fio a confecionadores de vestuário, servindo de montra para um dos maiores ‘clusters’ têxteis de toda a Europa.