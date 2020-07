Modtíssimo. Salão têxtil português está de volta em setembro

O Modtíssimo, o salão têxtil português, está de volta em setembro, na Alfândega do Porto e conta já com mais de 80 empresas confirmadas. ‘Linked’ é o tema escolhido para a 56ª edição do evento, que engloba também os fóruns de sustentabilidade e inovação Green Circle e iTechStyle, e que vai decorrer a 23 e 24 de setembro. A dois meses do certame, 75% do espaço de exposição está já tomado.

Em nota à imprensa, a Associação Selectiva Moda, a organizadora do salão, considera que este é um “sinal inequívoco” de que a indústria têxtil portuguesa “quer acelerar a retoma da atividade, tem novas coleções para apresentar e está pronta para receber compradores nacionais e internacionais”. O evento é uma oportunidade para “reafirmar a retoma depois do pico da pandemia” e que as empresas portuguesas “não vão deixar passar”.

Para garantir os contactos comerciais em contexto de pandemia, mas com a maior segurança de expositores e visitantes, o Modtissimo está também a planear um conjunto de normas de higiene e distanciamento social. “A curto prazo sairão regras indicativas. Estamos a conversar com as autoridades sanitárias para perceber os condicionamentos e as medidas que têm de ser tomadas para que tudo se processe em segurança”, garante o CEO da Associação Selectiva Moda, Manuel Serrão.

Com o tema “linked”, o Modtissimo pretende destacar a ligação da indústria têxtil portuguesa à produção responsável e sustentável. “Um compromisso verde que é cada vez mais associado à etiqueta made in Portugal e que nos salões da Alfândega do Porto assumirá todo o destaque”, destaca a organização. O evento junta empresas dos vários subsectores da indústria têxtil e do vestuário, desde as matérias-primas, passando pelos tecidos e malhas, pela confeção e pelos serviços, e que irão apresentar as suas novidades, com especial ênfase nas soluções sustentáveis, “que têm aumentado exponencialmente na indústria portuguesa, com uma maior variedade de produtos com menor impacto ambiental, quer pela reutilização de recursos, quer pelo combate ao desperdício”.