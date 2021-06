Mokambo cria plataforma de crowdfunding para apoiar inovação

A marca de bebidas de cereais Mokambo da Nestlé criou um novo projeto para apoiar o empreendedorismo dos portugueses. O "Bom Dia Reinventores" vai ajudar quem quer criar os seus negócios ou se reinventou profissionalmente durante a pandemia, analisando candidaturas até 26 de junho.

"Os empreendedores poderão efetuar as candidaturas através de uma plataforma de crowdfunding, onde os visitantes podem contribuir com um donativo para apoiar qualquer um dos projetos a concurso. Adicionalmente, a Mokambo irá selecionar dez para premiar com 1500 euros cada, num total de investimento de 15 mil euros", explica a marca.

De acordo com Jorge Fonseca, brand manager das bebidas de cereais da Nestlé, a "Mokambo é uma marca portuguesa muito conhecida e muito próxima dos portugueses, que se recordam perfeitamente da campanha "Diga Bom dia com Mokambo" - a bebida que lhes dava energia para começar o dia. Daí surgiu o "Bom dia, Reinventores", porque nada precisa de mais energia do que a capacidade de nos reinventarmos e sermos resilientes", explica.

Atendendo ao percurso que muitos portugueses tiveram de fazer no último ano para conseguir ultrapassar as dificuldades da pandemia, a marca criou esta iniciativa. "Muitos ficaram sem emprego e decidiram criar o seu próprio negócio. Outros, viram no hobby que praticaram na quarentena uma nova oportunidade de rendimento. Outros, simplesmente acharam que esta era a altura de meter mãos à obra e começar um negócio. Há tantas razões pelas quais as pessoas tiveram de se reinventar durante estes últimos tempos, e por isso queremos apoiar e recompensar a sua coragem e motivar outros tantos a fazerem o mesmo", conclui Jorge Fonseca,.

As candidaturas podem ser submetidas através do formulário disponibilizado na plataforma e a 31 de julho serão anunciados os vencedores, escoolhidos pela Mokambo, por um elemento da promotora da plataforma de crowdfunding e outro da agência BAR Ogilvy, presente na conceção da iniciativa.