Moneris desenvolve ferramenta de avaliação de projetos para o IAPMEI

Para além de ter uma ideia de negócio é preciso analisar a sua viabilidade económica para que seja possível financiá-la e foi a pensar nessa necessidade que a Moneris desenvolveu uma nova ferramenta para o IAPMEI, I.P. - Agência para a Competitividade e Inovação, que permite avaliar um projeto de investimento e sustentar os seus pressupostos.



Tendo por base o Microsoft Excel, a nova ferramenta, disponibilizada em duas versões - análise a cinco e a dez anos, é descrita como uma poderosa aliada para as empresas e empreendedores para apoiar "a estruturação de uma ideia negócio ou de um projeto de investimento". Como funciona? A Moneris explica: "Mediante a inserção de pressupostos, a ferramenta gera automaticamente a demonstração de resultados; balanço; avaliação financeira; rácios financeiros e mapas complementares que se constituem como suporte à tomada de decisão por parte do investidor quanto à rendibilidade do investimento e viabilidade económica e financeira."



Trata-se de um novo instrumento disponibilizado pelo IAPMEI no sentido de apoiar a estruturação de uma ideia de negócio ou de um projeto de investimento e facilitar a avaliação e análise de rentabilidade de novos investimentos. De forma resumida, a ferramenta permite apoiar a estruturação de uma ideia negócio ou de um projeto de investimento mas também facilitar a avaliação e análise de rentabilidade de novos investimentos. Contribui ainda para ajudar a suportar o diálogo e a negociação com os stakeholders, em particular com financiadores.

"A área de Corporate Finance da Moneris e a Moneris Academy têm vindo a trabalhar em vários projetos com o IAPMEI, no sentido da capacitação dos empreendedores e empresários, para que estes possam desenvolver os seus projetos de investimento e de planos de negócio, maximizando o potencial da sua viabilidade, sustentabilidade e rentabilidade. Este projeto sucede o desenvolvimento de dezenas de sessões de formação em literacia financeira, que a Moneris ministrou em todo o país ao lado da instituição de promoção para a competitividade e a inovação nas PME", relata a empresa.