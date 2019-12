MoneyLab promove masterclass de finanças pessoais em janeiro

O MoneyLab vai organizar mais uma edição da Masterclass de finanças pessoais. Com uma duração de sete horas, a formação vai realizar-se a 18 de janeiro de 2020, em Lisboa.

Esta Masterclass, ministrada por Bárbara Barroso, fundadora do MoneyLab, destina-se a “todas as pessoas que pretendam obter conhecimentos de finanças pessoais, assim como compreender o mundo dos investimentos”, refere o laboratório de literacia financeira em comunicado.

O objetivo é dotar os participantes das ferramentas necessárias para que consigam fazer uma gestão mais eficiente das suas finanças pessoais. Assim como, desmistificar alguns conceitos relacionados com o dinheiro, como também cultivar o hábito de poupança e ensinar alguns segredos utilizados pelos grandes investidores no que diz respeito à liberdade financeira.

A formação vai decorrer entre as 10h e as 18h e divide-se em seis módulos: a relação com o dinheiro, planear com inteligência, poupar e gastar bem, ganhar mais, investir bem e a fábrica do dinheiro.

As inscrições podem ser feitas aqui.