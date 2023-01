Montenegro considera que a gestão da TAP tem de sair

Luís Montenegro, presidente do PSD © MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

Dinheiro Vivo 30 Janeiro, 2023 • 09:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente do PSD afirma que a atual equipa de gestão da TAP tem de sair, apesar de considerar não ser a situação desejável para a companhia aérea. Em entrevista ao Eco, Luís Montenegro, diz que muitas das situações que envolvem a TAP também não são desejáveis e que, nesse sentido, o Parlamento fez bem em decidir pela comissão de inquérito, assim como o Governo faria bem se demitisse a administração da empresa.

E louva a saída de Pedro Nuno dos Santos, esperando que todas estas circunstâncias não prejudiquem o processo de privatização da companhia.

No entanto não deixa de ressalvar que "o problema da TAP não está no processo de reprivatização, o problema da TAP, o mais profundo, o mais impactante e que, do meu ponto de vista, constitui e constituiu um crime político e financeiro, foi a renacionalização de parte do capital em 2016. Isso desembocou numa responsabilização do Estado, que não era admissível no processo que estávamos".

Montenegro, que defende que a TAP deve ser uma empresa totalmente privada, considera, no entanto, que a aquisição da transportadora pelo grupo IAG - onde está incluída a Iberia (a companhia espanhola), não é a melhor opção. "o facto de estarmos a falar de uma companhia aérea que tem um hub em Madrid coloca naturalmente aqui em risco o interesse que a TAP tem em ter um hub em Lisboa", ressalva. E afirma que mais importante para Portugal que ter uma companhia aérea é "ter é um serviço de aviação que preencha os requisitos do nosso interesse".

Apoios sociais

Luís Montenegro, que está à frente do principal partido da oposição há seis meses, considera que para este ano vão ser necessários mais apoios sociais, depois do corte nas pensões, por parte do Governo. "O que me incomodou e que achei, e acho, de facto, não há nada como ser direto, uma das piores facetas do primeiro-ministro foi a forma dissimulada, o truque, aquela habilidade, aquela chico-espertice, mesmo, que fez com o corte de mil milhões no sistema de pensões", ataca.

Quando questionado sobre o facto de Fernando Medina estar a fazer o que o seu partido defende relativamente a redução do défice e da dívida, não tem dúvidas em dizer que o ministro das Finanças "está muito longe de defender o que o PSD defende".

E avança, dizendo que quer um país com contas certas, mas um país que não o faça "à conta apenas do esforço fiscal das famílias e das empresas e que faça apenas a conta do esforço fiscal e da falta de investimento público". Apesar de tudo considera que "o processo de equilíbrio das finanças públicas dos últimos anos é melhor do que pior para Portugal", embora esteja "muito longe de ser o ideal".

Quanto ao risco de pobreza, Luís Montenegro garante não ter diminuído. "Os números 2022 são um milhão e 900 mil portugueses com um rendimento inferior a 554 euros e, sem prestações sociais, 4.400 mil portugueses, para além da pobreza que não está na estatística, que é a pobreza de quem não tem dinheiro para pagar as contas, de quem não tem médico de família, de quem não tem professor na escola, tudo isso é empobrecer."