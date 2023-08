Montenegro diz que é necessário "sobressalto" para evitar que jovens emigrem

Presidente do Partido Social Democrata (PSD), Luís Montenegro. © FERNANDO VELUDO/LUSA

O líder do PSD, Luís Montenegro, disse neste sábado no Algarve que Portugal está a falhar e que é necessário um sobressalto para conseguir manter no país os jovens qualificados que emigram todos os anos.

"Nós estamos a falhar, o país está a falhar. O país precisa mesmo de um sobressalto cívico, político, empresarial. Nós temos de conseguir absorver no nosso mercado de trabalho estes milhares e milhares de jovens que todos os anos saem das nossas universidades, dos nossos institutos politécnicos e colocá-los ao serviço do crescimento do país", afirmou.

Luís Montenegro falava durante o encontro de verão das Comunidades Portuguesas do PSD, realizado num hotel em Albufeira, no distrito de Faro, e que contou com representantes das comunidades de Canadá, África do Sul, França, Bélgica, Suíça, Reino Unido e Brasil.