Montenegro diz que PSD não tem "posição tomada e fechada" sobre o aeroporto

Luís Montenegro, presidente do PSD

Dinheiro Vivo/Lusa 07 Julho, 2022

O presidente do PSD afirmou esta quinta-feira que o partido não tem uma "posição fechada e tomada" quanto à localização do futuro aeroporto, dizendo que não renega as opções do Governo de Passos Coelho, mas frisou que passaram sete anos.

Em declarações aos jornalistas, no final da primeira reunião da bancada do PSD em que participou como presidente do partido, Luís Montenegro foi questionado sobre uma notícia divulgada na quarta-feira pelo jornal online Observador, segundo a qual a sua direção defende a solução do anterior primeiro-ministro do PSD, e que passava por manter o aeroporto da Portela como principal e o do Montijo como complementar.

"A única notícia que há é a minha voz, a que eu transmito, lamento desiludir-vos, mas nós não temos uma posição tomada e fechada. Como anunciei no Congresso do partido vou, em primeira mão, informar o primeiro-ministro sobre a nossa posição, as nossas decisões, o enquadramento que damos à questão e eventuais metodologias e critérios para uma possível abertura de diálogo", disse.

Montenegro assegurou que o PSD terá uma posição responsável e não se colocará "de costas voltadas para o país" só por estar na oposição, mas não deixará de apontar a "falta de autoridade e credibilidade" do Governo sobre esta matéria.

Questionado sobre quando será o seu encontro com António Costa, o líder do PSD não adiantou ainda uma data: "Brevemente podemos chegar a uma conciliação de agendas".

Luís Montenegro, que era líder parlamentar durante o executivo de Passos Coelho, afirmou, quando questionado, que não renega as orientações políticas tomadas nesse executivo.

"Mas estamos a falar de uma realidade que aparece sete anos mais tarde. O Governo foi incapaz de executar e até de tomar qualquer decisão neste domínio", afirmou, lamentando que até a decisão acordada com o PSD para realizar uma Avaliação Ambiental Estratégica que contemple as três opções (Portela + Montijo, Montijo + Portela ou Alcochete) se arraste há quase dois anos.

Para Montenegro, o importante "não é saber o que o Governo do dr. Pedro Passos Coelho tinha pensado".

"O tema aqui é saber a incapacidade e incompetência deste Governo de tomar decisões", reiterou, dizendo que ainda há muito por explicar no episódio da semana passada entre António Costa e Pedro Nuno Santos.

Há uma semana, o primeiro-ministro determinou a revogação do despacho que apontava os concelhos do Montijo e Alcochete como localizações para a nova solução aeroportuária da região de Lisboa, desautorizando o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, que no dia anterior apresentou esta proposta.

A solução que constava no despacho revogado passava por avançar com o projeto de um novo aeroporto no Montijo complementar ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, para estar operacional no final de 2026, sendo os dois para encerrar quando o aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete estiver concluído, previsivelmente em 2035.

No mesmo dia, António Costa defendeu que na nova solução aeroportuária para a região de Lisboa se tem de "trabalhar para uma solução técnica, política, ambiental e economicamente sustentável - uma solução que seja objeto de um consenso nacional, designadamente com o maior partido da oposição".