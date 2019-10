Montepio: Oposição de Tomás Correia pede mudanças

António Tomás Correia sai da liderança da maior mutualista do país mas, na prática, fica quase tudo na mesma na dona do Banco Montepio. Esta é a visão de opositores de Tomás Correia, que pedem mudanças na mutualista. “A saída de Tomás Correia da liderança é um pré começo, mas ainda há muitas indefinições”, afirmou António Godinho, que foi o opositor de Tomás Correia mais votado nas últimas eleições para a liderança da Mutualista, em dezembro de 2018. “É importante que haja eleições o mais rapidamente possível. O Montepio precisa de paz e de estabilidade.” Para Fernando Mendes Ribeiro, que também foi concorrente de Tomás Correia nas eleições, “a revisão estatutária é a prioridade, pois não pode haver eleições com as regras atuais”.

Tomás Correia pediu formalmente para sair da liderança da Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG). O pedido foi feito na última reunião do Conselho Geral da Mutualista, na passada quinta-feira. Notícias nos media, na semana passada, apontavam que a ASF – Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões iria chumbar os requisitos de idoneidade de Tomás Correia, pelo que o gestor deixaria de ter condições para permanecer no cargo.

Os conselheiros aceitaram o pedido de escusa de Tomás Correia e definiram que o gestor terá de sair até 15 de dezembro. Até lá, o banqueiro pretende que fiquem fechados dois dossiês de relevo para o futuro do grupo: a autorização do Banco de Portugal ao novo presidente executivo do Montepio, Pedro Alves; e a alteração dos estatutos da mutualista.

A assembleia geral para a aprovação dos novos estatutos está agendada para 4 de novembro. A proposta deverá passar sem dificuldade; já a autorização do Banco de Portugal ao nome de Pedro Alves não é dada como garantida. O supervisor já tinha sido recusado para o cargo de administrador executivo do Montepio. Pedro Alves ficou como não executivo e tem liderado o negócio de crédito. Pedro Alves é apontado como sendo um gestor de continuidade e próximo de Tomás Correia.

A estabilização dos órgãos sociais do banco é outro tema que se tem arrastado, com vários percalços pelo meio. Carlos Tavares, chairman do Montepio, chegou a acumular o cargo de CEO do banco. Numa das mais recentes opções, Dulce Mota, recém-chegada ao Montepio, foi nomeada CEO interina.

Sobre os novos estatutos, um grupo de opositores a Tomás Correia vai reunir-se na próxima semana. “Os novos estatutos inibem ainda mais a participação democrática, as eleições ficam mais complicadas”, considera António Godinho.

Não se sabe se Tomás Correia vai ficar a ocupar algum cargo dentro do grupo. Contactada, uma porta-voz da AMMG afirmou não ter informação sobre o tema. O banqueiro é substituído no cargo por Virgílio Lima, um dos vogais do conselho de administração. Tomás Correia justificou a sua saída com o facto de não querer “ser cúmplice” das imposições no novo código mutualista, que entrou em vigor em 2018.