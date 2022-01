Montepio vende carteira de 253 milhões de euros de crédito malparado

© Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens

O Banco Montepio vendeu uma carteira no valor de 253 milhões de euros de crédito malparado que englobou 10 318 contratos, segundo um comunicado publicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"A Caixa Económica Montepio Geral, caixa económica bancária, S.A. ("Banco Montepio") informa que no dia 29 de dezembro de 2021, e após um processo de venda competitivo, foi celebrada uma escritura pública de venda de uma carteira de créditos não produtivos ('non-performing loans'), sob a forma de venda direta às entidades LX Investments Partners III, BTL Ireland Acquisitions II Designated Activity Company e BTLP Acquisitions I Unipessoal, Lda, sociedades validamente constituídas e regidas pela lei portuguesa e com sede em Portugal", pode ler-se no comunicado.

De acordo com a informação, "o montante bruto alienado foi de 253 milhões de euros, numa carteira que englobou 10.318 contratos registados em balanço e fora de balanço".

"Após o desreconhecimento total dos créditos, o impacto estimado desta venda nos resultados do Banco Montepio será imaterial, representando, no entanto, uma importante redução das exposições não produtivas, contribuindo para uma diminuição de 1 ponto percentual no rácio de NPE", indica ainda a nota.

No imediato, a transação contribui para um aumento de 3 pontos base no rácio de capital total do Banco Montepio, "consolidando a estratégia encetada pelo Conselho de Administração de contínua redução de ativos não produtivos e de reforço dos rácios de capital", realça o banco.