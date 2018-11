Montijo. Calheiros diz que Governo prometeu e não cumpriu

“Na IV Cimeira do Turismo, em setembro, o primeiro-ministro garantiu que ‘aguardava unicamente a decisão em matéria de impacto ambiental para poder tornar a decisão da Portela+Montijo absolutamente irreversível’. Estamos em novembro e nada aconteceu”, disse esta sexta-feira Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), no segundo dia do 30.º Congresso da Associação da Hotelaria de Portugal, que decorre em Lisboa.

Calheiros direcionou a intervenção para o tema do congresso: “Turismo: que futuro queremos?”. “Esta pode ser a pergunta para um milhão de euros, mas eu encaro-a como a pergunta para um milhão de desafios. Porque são muitos aqueles que nos esperam”, antecipa.

Ao longo do discurso do patrão do turismo português foram vários os recados deixados. “Sustentabilidade” foi a palavra mais repetida. “A economia portuguesa hoje não é sustentável sem o turismo”, sublinhou.

O presidente da CTP pede “responsabilidade e precaução” ao olhar para o futuro. “Já não se trata apenas de continuar a captar mais turistas para o nosso país, o que de resto não é tarefa menor. Temos de assegurar ao turismo a necessária sustentabilidade, reputação, qualidade, diversidade, inovação e criatividade”, reforçou.

OE2019 “falhou”

Para Francisco Calheiros, é preciso garantir, em primeiro lugar, um aeroporto na região de Lisboa “capaz de responder a uma maior procura”. “De janeiro a setembro, o Aeroporto Humberto Delgado recebeu mais de 22 milhões de passageiros, ou seja, um crescimento de 10% face a igual período do ano passado”, enumerou, citando dados da Vinci.

Às portas de 2019, quando era suposto arrancarem as obras do novo futuro aeroporto complementar do Montijo, “há muito que a CTP diz que tem dúvidas da abertura do Montijo em 2022”, frisou, acrescentando: “Neste momento, temos dúvidas para 2023”.

Em segundo lugar, recorda as responsabilidades do Governo. E, apela: “Os orçamentos de estado (OE) têm, de uma vez por todas, que refletir a importância do turismo para o desenvolvimento socioeconómico do país”. “Infelizmente, o Orçamento de Estado para 2019 falhou”, lamenta, salientando que “há cada vez mais turismo na economia e cada vez menos turismo no OE”.

Por último, ressalva que o setor é responsável por “uma fatia muito significativa do emprego em Portugal, tendo tido um decisivo papel no combate ao desemprego e na contratação de estratos mais desfavorecidos e menos qualificados”.

Segundo Calheiros, importa ter em consideração “turnos e horários diferenciados, laboração contínua e maiores exigências de disponibilidade”. “Todos sabemos que as pessoas são um ativo diferenciador”, pelo que “entendemos que os benefícios fiscais de criação de emprego constituiriam um importante incentivo para as empresas do turismo celebrarem e converterem contratos sem termo e reforçarem os vínculos laborais”, defende

O dirigente da CTP voltou a deixar um apelo: “As alterações constantes à legislação laboral não servem outros propósitos que não sejam os partidários. As empresas e os trabalhadores portugueses necessitam de estabilidade e merecem que o Estado lhes assegure segurança e confiança no futuro. Os acordos são para se cumprir e não para debater no espaço mediático e ao sabor de interesses que não os legítimos de quem investe e trabalha em Portugal”.

*Última atualização às 11:05