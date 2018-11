Montijo. “É vital concretizar o acordo celebrado entre o Governo e a Vinci”

O presidente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), Raúl Martins, admitiu esta quinta-feira que os próximos dois a três anos, até à construção do futuro aeroporto complementar do Montijo, não permitirão o ritmo de crescimento na ocupação dos hotéis e preço médio dos últimos três anos.

O hoteleiro, que falava na abertura do 30º Congresso da AHP, que decorre em Lisboa até amanhã, frisou que “é vital concretizar o acordo celebrado entre o Governo e a Vinci para a construção do aeroporto do aeroporto do Montijo, mas também a entrada em funcionamento do novo sistema de tráfego aéreo”, cujo funcionamento está previsto para o final de 2020.

Todavia, é perentório: “Tal não será razão para reduzir os preços, mas sim para aumentar o valor percecionado e o serviço prestado”. “Só assim poderemos enfrentar a nossa concorrência direta e afirmar o posicionamento de Portugal como destino de excelência”, disse, referindo-se à retoma acelerada de destinos como a Turquia, Egito e Tunísia.

Lembra também que, “a hotelaria nacional conseguiu fazer com que o preço médio crescesse 12%, em 2017”, crescimento que este ano deverá atingir mais de 7%.

Raúl Martins olha com preocupação para a redução no número de passageiros nos aeroportos, ainda que “pouco significativa na ocupação hoteleira”, já que “a oferta continua a aumentar”. O líder da AHP mostra-se convicto de que a solução Portela+Montijo e as alterações nos aeroportos Humberto Delgado [Lisboa] e Sá Carneiro [Porto] “irão fazer crescer o número total de passageiros em mais de 25% e permitir um aumento do PIB nacional de dois pontos percentuais”, atingindo a média europeia de 10% para o setor.