Moody's acredita que poucos portugueses vão renegociar créditos à habitação

A agência de rating Moody"s considera que as novas medidas de proteção das famílias em relação aos créditos à habitação vão ter um impacto limitado, uma vez que poucos portugueses irão recorrer à renegociação de contratos. Por outro lado, as mesmas medidas são negativas para os bancos uma vez que irá "afetar a rentabilidade do setor".

Citada pelo jornal Eco, a agência de rating, afirma que "o impacto das novas medidas deverá provavelmente ser limitado por duas razões".

Assim, e de acordo com o Banco de Portugal - explicam as analistas Maria Vinuela e Maria Cabanyes - "apenas uma pequena parcela do total de clientes com crédito da casa se qualificará para o alívio". Isto porque "o limite de 300 mil euros também desqualificará uma elevada proporção de clientes" e a percentagem de clientes que irá ultrapassar a taxa de esforço em 50% deve ser de 9%, até ao final do próximo ano.

E, sendo que os clientes que decidam renegociar o seu crédito ficarão marcados como "em risco", as duas analistas consideram ser expectável que "um número limitado de clientes faça uso do programa".

"Essas considerações provavelmente impedirão alguns clientes bancários de aceitar a oferta de alívio no crédito", considera a Moody"s, uma vez que renegociar o contrato pode ainda aumentar a carga total da dívida para as famílias, apesar de poder diminuir a prestação mensal. Uma situação que se agrava, com o estigma de ser um cliente de risco.