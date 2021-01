Moody´s alerta para "elevados" riscos de crédito em Portugal

Terreiro do Paço, Lisboa. © Ângelo Lucas/Global Imagens

A Moody's considerou esta segunda-feira que estados da zona euro, como Portugal, com elevada exposição económica à atual crise, margem orçamental limitada, restrições institucionais e grandes necessidades de refinanciamento estão particularmente em risco devido ao abalo na confiança dos investidores.

Num relatório divulgado esta segunda-feira (11 de janeiro) , a Moody´s Investors Service alerta que "os riscos de crédito são mais elevados em Itália, Chipre, Espanha e Portugal devido à sua elevada exposição económica à crise, juntamente com a margem orçamental mais limitada", prevendo que a recuperação económica do impacto da pandemia na zona euro será lenta, desigual e frágil e a estabilização da dívida soberana constituirá um desafio político crítico.

A Moody"s considera contudo que "a política monetária de apoio do Banco Central Europeu (BCE) e a sua contínua vontade de 'fazer o que for preciso' para evitar uma crise renovada das dívidas soberanas da zona euro continuarão a desempenhar um papel fundamental na manutenção da confiança e na manutenção dos custos de financiamento governamentais baixos".

"Os elevados níveis de endividamento, juntamente com o crescimento 'stop-start', irão intensificar o risco e impacto de outro choque, particularmente se houver um enfraquecimento da confiança dos investidores nos Estados, como Portugal, que precisam de refinanciar montantes muito elevados de dívida", precisa a agência de 'rating'.

A Moody´s refere que "as perspetivas negativas de 2021 para a solvabilidade da dívida soberana da zona euro refletem a significativa incerteza económica e fiscal da região ligada ao choque da pandemia", adiantando que "perspetivas de crescimento frágeis, juntamente com apelos aos decisores políticos para apoiarem uma recuperação inclusiva, colocarão desafios significativos à consolidação orçamental e estabilização da dívida este ano".

"A pandemia do novo coronavírus desencadeou uma profunda recessão na zona euro em 2020 e levou a um aumento acentuado dos rácios da dívida pública", disse Steffen Dyck, vice-presidente da Moody's - Senior Credit Officer e autor do relatório, considerando que "indicadores robustos de acessibilidade da dívida atenuaram o impacto negativo de um maior endividamento, limitando as implicações de 'rating' até à data".

A Moody's prevê uma recuperação do crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) para 4,6% em 2021, após a esperada contração acentuada de 7,7% em 2020, apoiada por efeitos de política orçamental e monetária expansionista, resultando em baixas taxas de juro e acesso ao crédito tanto para as famílias como para as empresas.

A Moody's também alerta que na zona euro "as pressões sociais estão a aumentar e a geopolítica continua a ser um desafio" e que o calendário eleitoral relativamente leve para 2021 contém riscos políticos.