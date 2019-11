Moody’s atribui perspetiva negativa aos créditos soberanos mundiais em 2020

A agência de ‘rating’ Moody’s atribuiu perspetiva negativa aos créditos soberanos para 2020, devido ao ambiente político “imprevisível e disruptivo” a nível mundial, alertando também para os efeitos do populismo e do enfraquecimento das instituições.

“Um ambiente político e geopolítico disruptivo e imprevisível está a exacerbar a descida gradual da tendência de crescimento do PIB [Produto Interno Bruto], agravando constrangimentos estruturais e aumentando o risco de choques financeiros ou económicos”, indica a Moody’s num relatório sobre as perspetivas de crédito soberano a nível mundial.

No documento, a Moody’s considera que “política imprevisível cria um ambiente económico e financeiro imprevisível, propenso a volatilidade nos mercados financeiros e de matérias-primas, e a acentuadas mudanças de sentimento”.

A agência de notação financeira indica que “a mais forte manifestação do impacto de tensões geopolíticas é a disrupção no comércio, que resulta sobretudo das disputas entre os Estados Unidos e a China”.

“O ambiente político antagónico também está a enfraquecer as instituições nacionais e globais, diminuindo a capacidade de absorver choques por parte dos soberanos com ‘fardos’ de dívida muito elevados e baixas margens orçamentais”, prossegue a agência.

A Moody’s sustenta que os ambientes de confronto político domésticos e globais evoluíram de um catalisador de riscos para um motor de menor crescimento e de maiores riscos de choque.

“Em muitas economias desenvolvidas e em alguns mercados emergentes, influentes movimentos populistas emergiram nos últimos anos, tanto vindos das periferias políticas como de partidos estabelecidos, muitas vezes em reação à estagnação de rendimentos ou a maiores desigualdades salariais”, de acordo com a agência.

O populismo é também referido na perda de influência das instituições, e a Moody’s assinala que a sua avaliação sobre “a força das instituições soberanas a nível mundial, em geral, se deteriorou nos últimos cinco anos”, continuando “sob pressão em 2020 e depois”.

Segundo a instituição norte-americana, o atual ambiente também leva a maior dificuldade na resposta a choques económicos, a nível mundial.

“A erosão da coesão, evidente num enfraquecimento continuado dos modelos de trabalho multilaterais, como o G20 ou a OMC [Organização Mundial do Comércio], sem mencionar as tensões inerentes a disputas comerciais ou outras, sugere que a comunidade internacional teria dificuldades em responder cooperativamente a um choque de confiança agudo que necessitasse de uma coordenação de políticas significativa”, pode ler-se no relatório.

A Moody’s considera inclusivamente que os decisores políticos “estão mal posicionados para lidar com uma crise, e as instituições mundiais domésticas e multilaterais são as mais fracas para isso”.