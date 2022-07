Moody's corta rating do BCP na Polónia

Balcão do banco Millennium BCP © Bruno Lisita / Global Imagens

Dinheiro Vivo 20 Julho, 2022 • 20:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Moody's cortou em dois níveis o "rating" do Bank Millennium, do, que opera na Polónia, baixando a notação de Baa1 para Baa3, o último patamar acima do "lixo", segundo uma nota publicada esta quarta-feira no site da agência de notação financeira.

No mesmo comunicado, a agência revela que o "rating" se encontra sob vigilância negativa, admitindo voltar a baixar a classificação do banco polaco.

A decisão surge como consequência do anúncio por parte do Bank Millennium de que receia que os rácios de capital caiam abaixo dos requisitos mínimos, devido à nova legislação sobre moratórias no crédito à habitação na Polónia.

Para a agência de notação, a erosão das almofadas de capital "enfraquece significativamente o perfil financeiro do Bank Millennium e aumenta as pressões já existentes na sua capitalização, decorrentes dos riscos legais associados aos litígios com os créditos à habitação em francos suíços".

A Moody's vai agora avaliar a capacidade, no curto prazo, do banco restaurar a sua capitalização, num "ambiente operacional que se tornou muito mais adverso e incerto", bem como analisar a "capacidade e vontade" de o maior acionista do banco polaco, o BCP, dar apoio à subsidiária, caso seja necessário.