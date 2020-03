Moody’s. “Economia global está em recessão ou perto disso”

A economia mundial está em recessão, ou perto disso, garante a Moody’s, que estima que o “surgimento inesperado” da pandemia do novo coronavírus constitui um “choque significativo” ao nível da oferta e da procura. Por outro lado, o excesso de petróleo, decorrente da diminuição do consumo de combustíveis, associada à guerra entre a Rússia e a Arábia Saudita, ajudará a diminui o choque económico junto dos países importadores, mas, pelo contrário, “terá um efeito objetivamente negativo” no crescimento das economias exportadoras.

Estes são dados do mais recente relatório macroeconómico global da empresa de notação financeira americana, que ainda mantém expectativas de uma recuperação do crescimento económico na segunda metade do ano, no entanto, admite que “a rápida disseminação do vírus” aumenta o risco negativo para um número crescente de economias. “Quanto mais profunda for a crise, mais tempo persistir e maior for o impacto negativo nas empresas, no investimento e no emprego, mais profundo será o impacto a médio prazo sobre a resiliência económica dos vários Estados”, refere a Moody’s.

Sobre as medidas que têm vindo a ser anunciadas pelos responsáveis políticos, a agência considera que pouco mais farão do que “amortecer um pouco o impacto negativo da crise”, ou, no limite, em alguns casos, “permitir uma recuperação mais rápida”, assim que a pandemia esteja controlada. E embora considere que os bancos centrais têm respondido de forma “rápida e razoavelmente coordenada” à situação, já não tem a mesma opinião sobre os governos. “As resposta globais foram, até agora, desarticuladas, favorecendo abordagens mais focadas no âmbito nacional e que, provavelmente, serão insuficientes no combate a um problema global e fortemente interligado”, pode ler-se no documento.

A Moody’s lembra, ainda, que tem vindo a apontar os “elevados e persistentes” níveis da dívida como “fontes de fragilidade da credibilidade” financeira dos Estados soberanos na eventualidade de uma crise, sublinhando que “poucas foram as economias” que fizeram progressos significativos a este nível. Mesmo naquelas em que a redução da dívida ocorreu, esta aconteceu “em grande parte decorrente de recuperações cíclicas e não de melhorias estruturais” nas economias.

“Em muitos países, o sector privado é, também, altamente endividado, o que reduz a resiliência dos indivíduos e das empresas a um período de prolongado stress económico e aumenta o risco de que parte dessa dívida acabe por voltar às contas do Governo”, diz a Moody’s. E, por isso, considera, os Estados soberanos têm um “espaço fiscal limitado” para lidar com a desaceleração económica. Mais, a crise vai “acentuar essa fraqueza”, fazendo com que a dívida “aumente ainda mais”, mesmo que o choque económico decorrente desta pandemia seja de curta duração.