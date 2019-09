Moody’s. Falta de reformas no mercado de trabalho empata crescimento português

O potencial de crescimento entre os países da União Europeia é curto, e mais ainda para Portugal caso não sejam levadas a cabo reformas estruturais no mercado de trabalho que assegurem melhorias de produtividade. A opinião é da Moody’s, a agência de rating que recentemente elevou o outlook do perfil de crédito de Lisboa, mas que entende que o país, em conjunto com os vizinhos do Sul da Europa, se está a desviar da média no que diz respeito às reformas na área laboral.

Em nota de análise publicada esta terça-feira, a Moody’s lembra que até 2030 o crescimento do grupo europeu deverá ficar limitado a uma média anual de 1,3%, segundo as projeções da Comissão Europeia. Apesar de haver exceções a esta dinâmica fraca no potencial de crescimento – no Centro e Leste europeu, em países que ainda estão em processo de convergência – não é o caso de Portugal, afirma a agência.

Para a Moody’s, “enquanto os países nórdicos e o Reino Unido têm necessidades relativamente limitadas de de reformas no mercado de trabalho dadas as reformas implementadas há décadas, as reformas em falta em Espanha, França, Itália e Portugal são muito maiores apesar das ações tomadas durante ou desde a crise das dívidas soberanas da Zona Euro”. “As necessidades de reforma em Itália são particularmente pronunciadas”, aponta.

