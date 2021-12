Moody"s: há sinais de deterioração das carteiras de crédito na banca europeia

Agência de rating Moody's © EMMANUEL DUNAND / AFP

Há sinais de uma deterioração da qualidade do crédito concedido pelos bancos europeus. O panorama é geral no setor, mas é nos países do sul que os bancos estão mais expostos aos empréstimos concedidos a empresas de setores vulneráveis, que foram mais afetados pela crise provocada pelas medidas adotadas pelos governos na gestão da pandemia. "Os primeiros indicadores de deterioração da qualidade do empréstimo estão tornar-se cada vez mais visíveis", referiu a Moody"s numa análise sobre o setor da banca europeia, divulgada ontem.

A agência de notação financeira destacou que "o aumento do risco dos ativos será impulsionado por setores e geografias mais afetados pela pandemia". Indicou que "os bancos do sul da Europa estão mais expostos do que os do norte da Europa a setores vulneráveis", que foram mais afetados pela crise. "A sua parcela de empréstimos ao consumidor e PME (pequenas e médias empresas) também está acima da média europeia", adiantou. A Moody"s espera assim que "que a maioria dos novos empréstimos problemáticos surjam nos setores mais afetados pela pandemia e entre as PME". Referiu que "o risco de solvência continua alto nos setores mais afetados pela crise, como o turismo, onde os bancos na Grécia e em Chipre têm exposições particularmente altas". E, entre as empresas, "as PME são as mais vulneráveis, uma vez que foram mais gravemente afetadas pelos confinamentos impostos pelo governo em todos os países".

Segundo a agência de rating, "os empréstimos problemáticos irão eventualmente aumentar, mas menos do que inicialmente esperado". Mas "uma fatia crescente dos empréstimos, entretanto, está a mostrar um aumento acentuado no risco de crédito". A Moody"s explicou que "a proporção de empréstimos "Stage 2" - onde o risco de crédito aumentou significativamente - subiu 30% desde o final de 2019". Por outro lado, "o volume de empréstimos diferidos também está a aumentar continuamente após anos de redução". No caso dos créditos "que beneficiam de garantias do governo, estão a mostrar uma deterioração particularmente acentuada". Os empréstimos do "Stage 2" e "Stage 3" - com redução do valor recuperável - aumentaram em mais de 5,5 vezes para 20,5% num ano, para a média dos bancos da União Europeia. No entanto, "a garantia protegerá os bancos de grandes perdas de crédito", antecipa.

Para já, a Moody"s manteve a sua perspetiva para o setor em "estável". Mas nota que vários desenvolvimentos podem levar a uma mudança da perspetiva para o setor para "negativo" incluindo um deteriorar da evolução da situação em torno da epidemia do novo coronavírus, com mais medidas restritivas.