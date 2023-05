Moody's mantém rating de Portugal, mas dá passo em frente para poder subir em novembro

O ministro das Finanças Fernando Medina durante a audição na Comissão de Orçamento e Finanças na Assembleia da República, Lisboa, 11 de abril de 2023. MANUEL DE ALMEIDA/LUSA © LUSA

A qualidade de crédito de Portugal (nota da dívida ou rating) ficou na mesma, no nível Baa2, mas a Moody's deu um passo em frente para subir a avaliação da República para Baa1 em novembro próximo. De acordo com uma nota que acaba de ser divulgada, esta sexta-feira à noite, a perspetiva do rating subiu de estável para positiva.

"A Moody's Investors Service alterou hoje [sexta-feira, 19 de maio] a perspetiva do Governo de Portugal de estável para positiva e confirmou os ratings de longo prazo do emitente em moeda estrangeira e local e os ratings séniores sem garantias em Baa2", diz fonte oficial.

"A decisão de alterar as perspetivas para positivas reflete a probabilidade crescente de que um longo período de reformas económicas e orçamentais, a desalavancagem das famílias e das empresas não financeiras e a reparação do sector bancário resultem numa melhoria contínua e sustentada do perfil de crédito, em especial no que se refere à solidez económica e orçamental", explica a Moody's.

O rating também poderá vir a beneficiar com "os investimentos e as reformas que se revelem eficazes para impulsionar o potencial de crescimento económico de Portugal a médio prazo".

A manutenção do rating em Baa2 (está assim desde setembro de 2021, dois níveis acima do grau especulativo ou "lixo") reflete "a diversificação significativa da economia portuguesa, um nível relativamente elevado de riqueza e uma elevada solidez institucional com um peso da dívida ainda elevado e uma exposição", fatores que compensam os "riscos de eventos relacionados com o sector bancário e os riscos geopolíticos".

Justapondo os prós e os contras, a Moody's considera que a balança tende mais para o lado positivo, até por causa de vários indicadores recentes que a economia tem mostrado (crescimento acima do esperado devido ao turismo explosivo, défice muito mais baixo, divida muito alta, mas a cair mais depressa).

Foi o que fizeram a Standard & Poor's, a 10 de março último, e a Fitch, a 14 de abril.

De acordo com a agenda da Moody's, a ideia é voltar a avaliar a qualidade do crédito da República Portuguesa a 17 de novembro, cerca de um mês depois de ser conhecido do Orçamento do Estado do ano que vem (OE2024).

