Moody's melhora perspetiva dos depósitos de longo prazo da CGD para 'positiva'

Agência de rating Moody's © EMMANUEL DUNAND / AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 13 Janeiro, 2023 • 16:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A agência de notação financeira Mooyd's melhorou esta sexta-feira a perspetiva dos depósitos de longo prazo da Caixa Geral de Depósitos (CGD) de 'estável' para 'positiva', mantendo-se o 'rating' em 'Baa2'.

Em comunicado, a agência revela que reafirmou os 'ratings' de depósito de longo e de curto prazo da Caixa Geral de Depósitos em 'Baa2' e 'Prime-2', respetivamente, e os 'ratings' de dívida sénior sem garantia em 'Baa2'.

No entanto, alterou a perspetiva sobre o 'rating' de depósitos de longo prazo de estável para positiva, enquanto a perspetiva dos 'ratings' de dívida sénior sem garantia de longo prazo permanece estável.

"A ação de 'rating' de hoje reflete a expectativa da Moody's de que o fortalecimento gradual do perfil de crédito da CGD, principalmente em termos de risco de ativos, capital e rentabilidade, seja sustentado ao longo do horizonte", justifica.

Ainda assim, prevê um aumento moderado nos empréstimos problemáticos devido ao atual ambiente operacional "instável" e às pressões inflacionistas sobre o poder de compra das famílias e as margens das empresas.

"A menos que o ambiente operacional piore além da nossa expectativa, tal deterioração não irá enfraquecer materialmente o perfil de crédito da CGD, o que sustenta a perspetiva positiva dos 'ratings' de depósitos de longo prazo", explica.

A agência realça que a perspetiva 'positiva' dos 'ratings' de depósitos de longo prazo da CGD "reflete a expectativa de que as melhorias no risco de ativos e rentabilidade do banco serão sustentadas nos próximos 12 a 18 meses, apesar de um ambiente operacional desafiador".