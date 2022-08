Moody's. Perigo de estagflação é alto em Portugal e ameaça o rating do país

Primeiro-ministro, António Costa © Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens

O risco de estagflação -- crise económica caracterizada por inflação alta permanente, desemprego a subir e recessão ou estagnação da atividade económica -- é cada vez mais saliente em países como Portugal, Malta, Chipre, Eslovénia e Croácia comparativamente a outros da Europa, avisou a agência de ratings Moody's, esta terça-feira.

Se esse perigo se materializar, isso será "negativo" para o rating soberano, avisa a agência que, recorde-se, foi a primeira a atirar a nota da dívida pública para um nível especulativo (ou "lixo"), ajudando a precipitar a bancarrota e o resgate da troika em 2011.

No novo estudo publicado esta terça, a Moody's alerta que "um cenário de estagflação é negativo para as notas das dívidas soberanas e este é agora mais provável na União Europeia (UE)", sendo que as "exposições a este risco variem consoante os países".

No extremo dos países mais vulneráveis ou expostos e com piores "capacidades" políticas para enfrentar uma crise destas, aparecem, como referido, Portugal, Malta, Chipre, Eslovénia e Croácia.

Do lado oposto (menos expostos e politicamente mais capazes e avançados), estão países como Finlândia, Holanda, Dinamarca, Polónia e Irlanda, enumeram os avaliadores estrangeiros.

(em atualização)