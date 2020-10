Moody's: Portugal e Espanha precisam 17 mil milhões de investimento ao ano no setor elétrico

O solar fotovoltaico é apenas uma das renováveis em que Portugal tem vindo a reforçar a sua posição © Reinaldo Rodrigues / Global Imagens

Portugal e Espanha vão precisar de investimentos globais de 17 mil milhões de euros ao ano, na próxima década, no setor elétrico para que sejam cumpridos os objetivos da descarbonização definidos nos respetivos Planos Nacionais de Energia e Clima, refere um relatório da Moody's. "No futuro, veremos o mix de capacidade da Península Ibérica mudar significativamente, já que a geração a carvão diminuiu ainda mais como resultado do coronavírus, enquanto a implantação de energias renováveis continuará a ganhar velocidade", diz o vice-presidente da Moody's Investors Service.

Para Paul Marty, esta mudança trará "oportunidades e desafios" para as empresas de serviços públicos regulados. Se é certo que algumas empresas poderão beneficiar deste processo, não é menos verdade que "a concorrência vai pressionar os ganhos".

No estudo, em que analisa o mercado da eletricidade na Península Ibérica, a agência de notação refere que o roteiro para a neutralidade carbónica português aponta para um esforço de investimento de 400 a 430 mil milhões de euros no período de 2016 a 2030, sendo que 48% destas verbas são destinadas ao setor dos transportes, 42% à eficiência energética dos edifícios, 6% à eletricidade e 4% à indústria. Já Espanha prevê investimentos de 240 mil milhões, de 2021 a 230, dos quais 38% para energias renováveis, 35% para a eficiência energética e 24% para redes e eletrificação. A Moody's refere, ainda, a aposta no hidrogénio verde, destacando que a meta em Espanha é ter 4 GW de capacidade de eletrólise, no final da década, enquanto Portugal está a estudar a instalação de uma unidade de produção, de 1 GW, em Sines. Projetos que poderão contar com o apoio financeiro da União Europeia, no âmbito dos 750 mil milhões de euros do programa de recuperação e resiliência.

Sobre o impacto da pandemia, a Moody's destaca a quebra de 5% esperada no consumo elétrico em Portugal e Espanha, destacando, ainda, que não é esperado que os níveis de consumo de 2019 sejam atingidos antes de 2023. E se a produção de energia elétrica a partir de carvão já estava sob grande pressão na região desde 2019, devido ao elevado custo das emissões de CO2 e ao baixo preço do gás, a pandemia foi o "último prego no caixão" das centrais a carvão na Península Ibérica, diz a Moody's. Espanha fechou sete das suas 15 centrais em junho, e as restantes deverão encerrar até 2022. Com exceção da Central Térmica de Aboño, da EDP Espanha, mas que a empresa pretende reconverter para gás. Em Portugal, as centrais de Sines e Pego deverão encerrar em 2021.