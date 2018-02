Moody’s: “Portugal está prestes a voltar ao rating de investimento”

A Moody’s, a única agência de rating que classifica Portugal como um ativo especulativo (lixo, na gíria dos mercados), considera que o país “está prestes a regressar ao rating de investimento”, isto é, a sair do grupo cuja dívida é demasiado arriscada ou de de má qualidade.

Quem o diz é Evan Wohlmann, um dos vice-presidentes da agência e responsável pela área da dívida soberana, que fez um ponto da situação esta quinta-feira, em Lisboa, perante vários gestores e decisores da banca portuguesa e de outras empresas.

Os avaliadores estão hoje bastante mais otimistas do que há meses, sinalizando assim uma elevada probabilidade de promoverem o país já no próximo dia 20 de abril, data marcada para a revisão do rating da República.

“Estamos com esperança que Portugal tenha entrado num ciclo descendente na dívida” em 2017, diz Wohlmann, estimando que esta se vá reduzir “em seis pontos percentuais entre 2016 e 2018”.

O economista britânico repara que nada disto acontece por acaso. Fala do maná do Banco Central Europeu (BCE) e de como isso ajudou a fazer descer as taxas de juro da dívida pública de 4,1% em 2011 (média) para 3% atualmente.

“As compras de dívida do BCE, o quantitative easing, foram um ingrediente importante” e Portugal terá sido mesmo o país mais ajudado na redução dos juros pelas políticas de Frankfurt, logo a seguir à Irlanda.

Deu um exemplo à audiência. “O impacto acumulado do QE deu uma ajuda à redução dos défices”, as taxas de juro das obrigações do tesouro a dez anos de Portugal diminuíram quase 1,4 pontos percentuais por esta via.

Dito de outra forma, sem o efeito BCE, os juros do mercado secundário podiam estar hoje em 3,4% e não nos 2% atuais.

Isto faz de Portugal um dos países mais expostos ao desmame do BCE, mas em todo o caso o alto responsável da Moody’s repara que o défice desceu mais do que se esperava, contra todas as previsões, e admitiu que a gestão orçamental deste governo até tem sido “prudente”, dando como exemplo a travagem nas aquisições de bens e serviços.

Há pontos negativos, claro. O aumento das dívidas atrasadas na saúde é um deles.

