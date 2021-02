Moody's: Portugal vai ser o décimo maior beneficiário de fundos europeus

Agência de rating Moody's © EMMANUEL DUNAND / AFP

A Moody's prevê que Portugal vai ser o décimo maior beneficiário de fundos europeus, devendo receber o equivalente a cerca de 30% do Produto Interno Bruto (PIB) de 2018.

"Portugal pode receber até 13,2 mil milhões de euros a preços constantes

em apoios e 15,2 mil milhões de euros

em empréstimos até 2024. Além disso, Portugal deverá receber 5,9 mil milhões em financiamento SURE (plano europeu de apoio temporário de emergência), dos quais 3 mil milhões foram recebidos no final de 2020", refere Sarah Carlson, vice-presidente sénior da Moody's, no relatório que a agência de notação financeira divulgou esta terça-feira.

Destaca que, "embora o ritmo dos desembolsos ainda não seja claro", a Moody's espera"um aumento material do investimento público ao longo do período de 2021-24".

"Dado que cerca de 80% do investimento público em Portugal está coberto por fundos da UE (União Europeia) contra 25,7% da área do euro, estes fundos terão uma contribuição significativa para o crescimento", adianta.

Segundo Sarah Carlson, "as reformas reduziram significativamente o défice da balança corrente de Portugal e melhoraram sua resiliência a choques externos, enquanto o apoio da UE oferece uma oportunidade significativa para acelerar o crescimento e a convergência de rendimentos".

Frisa que "os fundos de recuperação da UE dão uma oportunidade significativa para acelerar os rendimentos e o crescimento", tendo o potencial de "duplicar o investimento público nos próximos dois anos".

