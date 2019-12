Moody’s prevê subida de 4% no preço das casas em Portugal em 2020

O preço da habitação em Portugal vai manter no próximo ano a escalada, embora a um ritmo mais lento, antecipa a Moody’s. A agência de rating estima que o custo da compra de casa no país suba em 2020 em 4%, de acordo com um relatório de análise à qualidade dos ativos hipotecários publicado esta quarta-feira.

Segundo o documento, a moderação no aumento dos preços da habitação vai ser acompanhada de alguma descida no volume de crédito à compra de casa cedido pelos bancos. Ao mesmo tempo, a confiança dos consumidores permanecerá robusta, acompanhada de uma ligeira descida do desemprego.

O desempenho destes créditos vai manter-se estável em toda a Europa, prevê a nota da Moody’s, “ainda que o crescimento do PIB abrande, num contexto de baixas taxas de juro e de baixo desemprego”. O outlook é estável para a a generalidade dos países com exceção do Reino Unido, a braços com Brexit, onde a inflação na habitação ficará contida nos 0,7%.

Na Europa ocidental, o nível mais acelerado de subidas aparece, na análise destinada aos investidores, em Espanha. A Moody’s prevê que as casas fiquem mais caras em 5,5%. Na Irlanda e na Holanda a expetativa é que os preços aumentem 4,5%. Na Alemanha, que subam 4%, e em França cresçam 4%. A previsão para Itália é de estagnação nos preços do imobiliário (0%), ainda assim numa perspetiva estável.

No que diz respeito ao desempenho dos créditos cedidos para a a habitação, a Moody’s vê a continuação da descida dos juros ao crédito à compra de casa como a principal tendência do ano, a favorecer também uma maior tendência para a contratação de crédito a taxa fixa a longo prazo (cinco ou mais anos). O desenvolvimento é visto como positivo em países como Espanha e Holanda, mas não no Reino Unido onde a agência teme maior facilitação na avaliação de capacidade dos tomadores de crédito.

Em mercados como França, assiste-se também a um aumento na cobertura dos valores cedidos sobre o valor dos imóveis. A Moody’s assinala que o rácio LTV (loan-to-value) está a aumentar há quatro anos no crédito imobiliário francês, tendo atingido uma média de 87,3% em 2018.