Moody’s reconhece impacto positivo de políticas monetárias acomodatícias

A agência de notação financeira Moody’s reconhece, num relatório divulgado nesta segunda-feira, o impacto positivo das políticas monetárias acomodatícias nas economias desenvolvidas, mas alerta para o facto de poderem esconder um ambiente económico menos positivo.

“As economias desenvolvidas beneficiaram de condições favoráveis de financiamento proporcionadas por políticas monetárias acomodatícias”, considera a Moody’s no relatório sobre crédito soberano hoje divulgado.

De acordo com a Moody’s, “custos mais baixos dos juros ajudaram a diminuir défices orçamentais e em alguns casos apoiaram a reversão de trajetórias de dívida anteriormente crescentes”.

A agência refere ainda que “alguns soberanos aproveitaram a oportunidade para aumentar as maturidades e fixar as baixas taxas de juro, ajudando a recuperar algum espaço orçamental perdido”.

A Moody’s alerta, no entanto, que as condições favoráveis de financiamento “contribuíram, sem dúvida, para a diminuição do ritmo reformista nos últimos anos, fomentando um nível de complacência que deixa muitos soberanos ainda altamente expostos a futuros aumentos nas taxas de juro” ou a outros choques.

“Condições monetárias soltas apoiam o crescimento a curto prazo, mas o seu impacto a longo prazo é incerto e introduzem distorções”, pode ler-se no relatório sobre crédito soberano hoje divulgado.

Quanto ao futuro, a agência afirma que a eficácia da continuação de uma política monetária ainda mais acomodatícia “ainda está por se ver” num ambiente de baixas taxas de juro.

“Em princípio, as condições favoráveis de financiamento proporcionadas pelo estímulo monetário devem apoiar maior consumo e investimento e criação de emprego durável. Na prática, no entanto, os decisores políticos têm pouca experiência de implementar uma ainda mais solta política monetária por cima de níveis já altamente acomodatícios”, adverte a instituição sediada em Nova Iorque.

A Moody’s considera que “taxas de juro persistentemente baixas podem levar a distorções que podem dificultar o crescimento a longo prazo e criar riscos”, nomeadamente relacionados com preços nos mercados financeiros, maior alavancagem ou menores incentivos para poupar.